La Garrotxa es blinda per evitar robatoris amb la instal·lació de diverses càmeres de videovigilància en punts estratègics de la comarca. Es tracta d'aparells connectats directament amb els Mossos d'Esquadra, a qui els hi salta una alerta si la càmera detecta una matrícula sospitosa. D'aquesta manera, els agents saben per quina zona es mou i poden actuar abans que passi res. És la fórmula que ha trobat el Consell Comarcal de la Garrotxa per fer front a una mancança "evident" de policies i que es nota especialment en 20 dels 21 municipis que la conformen i que no tenen Policia Local. L'única localitat que sí que compta amb cos propi és la capital, Olot, fet que porta als alcaldes de pobles petits a demanar més mossos a la comarca.

A partir del mes que ve els pobles de la Garrotxa comptaran amb un dispositiu de seguretat que fa temps que esperaven. Malgrat que hi ha hagut alguns retards amb les licitacions, per fi molts alcaldes que demanaven tenir càmeres a les entrades de la comarca tindran a disposició aquesta eina. L'objectiu és poder actuar contra els robatoris, en una zona que és especialment vulnerable perquè es tracta d'una comarca amb una extensió de terreny gran, amb cases disseminades i que té poca presència policial.

De fet, aquest és el principal reclam que fan tant els batlles dels pobles com el propi Consell Comarcal, més Mossos que patrullin. I és que només Olot té Policia Local pròpia, ja que la resta de pobles que conformen la Garrotxa són massa petits com per comptar amb un cos dedicat a la localitat.

El problema, però, és que molts d'aquestes localitats tenen masies o nuclis habitats molt disseminats, fet que atrau els lladres. Tots els alcaldes reconeixen la "molt bona feina que fan els Mossos", però deixen clar que "no donen a l'abast" per cobrir una extensió de terreny tan gran com la que representa la Garrotxa.

Punts clau

Per tot plegat, la solució que ha de servir per facilitar la feina als Mossos ha estat col·locar càmeres a les entrades i sortides de la comarca. Unes estan col·locades a la rotonda d'entrada a Besalú, per cobrir els cotxes sospitosos que entren des de Girona o surten en aquesta direcció. Una altra està col·locada a la zona posterior dels túnels de Bracons i així es té constància dels que operen venint o sortint des del Ripollès. A més, a la rotonda de la Canya també n'hi haurà si es desvien cap a aquella zona. A les Planes d'Hostoles n'hi ha just a l'entrada i, a més, estan coordinades amb les de Sant Gregori per aquells lladres que circulen per la C-63.

L'alcalde de les Planes, Marc Puig, assenyala que aquesta època és quan més actuen els lladres, coincidint amb l'hivern i el canvi d'hora que fa que aviat es faci fosc. "Estem preocupats i sabem que els recursos són els que són, però la nostra queixa al Departament d'Interior és sempre la mateixa. Ens calen més mossos", remarca.

En Lluís Bosc és veí de les Planes. Viu en una zona apartada amb la seva dona i explica que fa un temps li van entrar a robar, mentre dormien. "Me'n vaig adonar quan em vaig despertar a la matinada per anar al lavabo i vaig veure que ho havien regirat tot", lamenta. Explica que, des d'aleshores, no dorm "del tot tranquil", però confia que les càmeres facilitin la feina als Mossos i que dissuadeixi als lladres.

Veïns implicats

Des del Consell Comarcal de la Garrotxa expliquen que alguns pobles van ser reticents a posar càmeres inicialment, però que ara sí que ja han mostrat la seva voluntat d'instal·lar-les quan es pugui. En aquest sentit, el president del Consell, Santi Reixach, explica que la iniciativa té un gran consens entre els pobles i els ciutadans. "Es tracta d'evitar que robin a les cases. Ens calen aquestes càmeres", ha reblat.

Reixach també ha explicat que la col·laboració veïnal és "molt important" per detectar possibles lladres que entren o surten del poble. I és que l'actuació de diversos veïns de la Pinya, a la Vall d'en Bas, van aconseguir frustrar el robatori a una casa per part d'uns lladres.