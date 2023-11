El Martí i la seva parella, la Sílvia, treballen a la Cerdanya i fa quatre anys que busquen un lloc per viure-hi. Tot i que han repassat la comarca de punta a punta, no l'han trobat. Finalment han decidit anar a viure a l'altra banda del Túnel del Cadí, a l'Alt Berguedà. Aquí hi han trobat una casa a un preu assequible. Com a mínim, quatre cops més barata que a la Cerdanya. "A la Cerdanya has de treballar tres i quatre vides per pagar una hipoteca. Em sento literalment expulsat de la meva comarca", lamenta. El seu cas no és únic. De fet, a Bagà han notat com l'habitatge s'ha encarit en els darrers anys. L’alcalde, Lluís Casas, ho atribueix al fet que el poc habitatge que hi ha es destina al turisme o el compren veïns de la Cerdanya.

"A la Cerdanya has de treballar tres i quatre vides per pagar una hipoteca", lamenta el Martí, que assegura que la comarca s'ha centrat en el turisme d'alt poder adquisitiu i ja no construeix primera residència. "De totes les noves promocions que hi ha a la comarca, no n'hi ha cap que sigui de primera residència", subratlla. A la seva parella, la Sílvia, que és nascuda a la Cerdanya, aquesta situació li produeix "ràbia i tristesa". "Estic enfadada perquè sembla que allà no ens hi vulguin", lamenten.

L'alcalde de Guardiola de Berguedà, Ferran Sayes, celebra que hi hagi gent que vingui a viure al municipi. De moment, no parla de problema, però té clar que no volen convertir-se en una prolongació de la Cerdanya o en una ciutat dormitori amb nouvinguts desvinculats de la vida al poble. "No volem reproduir el model, hem de defugir d'això", subratlla.

A Bagà, que és l'últim poble del Berguedà abans de travessar el túnel cap a la Cerdanya, la situació és més complicada perquè hi ha poc habitatge i en mal estat. Aquí també s'hi suma el problema dels pisos turístics, ja en tenen més de mig centenar, i tot plegat ha fet encarir el preu de l'habitatge. "Els joves d'aquí han de marxar a d'altres poblacions", lamenta l'alcalde. De fet, aquí es plantegen apujar l'IBI als pisos turístics.