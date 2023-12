El Centre d’Atenció Primària de Ripoll ja disposa d’un punt d’assistència per oferir atenció psicooncològica a pacients i els seus familiars. Els nous serveis assistencials que s'ofereixen són orientació i assessorament, facilitar eines terapèutiques per l'adaptació del pacient i la família al procés de malaltia i el tractament i intervenció psicològica davant de trastorns anímics que puguin patir. Una psicooncòloga de l’Associació contra el Càncer a Girona serà l'encarregada de prestar aquesta atenció especialitzada i tindrà presència continuada al CAP. A més, col·laborarà amb els responsables assistencials de referència per oferir una atenció integral. El servei es presta un dimecres cada tres setmanes en horari de matí.

La previsió és que els dies d’atenció vagin incrementant-se, a mesura que els professionals del CAP vagin derivant els pacients oncològics que atenen. El psicooncòleg és un professional de la psicologia, especialista en el tractament de persones amb càncer. A partir de la seva formació, valora l’estat emocional del pacient per detectar possibles desordres emocionals motivats per la malaltia. La finalitat és millorar l’estat anímic de la persona i donar-li instruments que l’ajudin a afrontar el diagnòstic i les situacions vinculades al tractament. A banda dels pacients, també s'atén els familiars, així com els processos de dol. Aquest punt d'assistència s'ha posat en marxa gràcies al conveni de col·laboració entre la Direcció d'Atenció Primària de la Gerència Territorial de Girona, l'Institut Català de la Salut i l'Associació contra el Càncer de Girona.