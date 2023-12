El tràiler de la «Ruta Infermera» arriba a Girona per sensibilitzar la població sobre el treball vital del sector. Es tracta d’una campanya que ha recorregut diferents ciutats espanyoles i que promou el Consell General d’Infermeria i els col·legis provincials per tal de fomentar els hàbits saludables a més de potenciar el rol dels professionals d’infermeria.

A través de xerrades, tallers, continguts interactius i didàctics, proves diagnòstiques i jocs per a totes les edats, el tràiler infermer es converteix en un espai educatiu itinerant.

Tothom qui vulgui pot accedir a l’interior del camió que ofereix un contingut innovador, com per exemple una varietat de recursos, incloent vídeos amb consells saludables, pantalles amb infografies sobre patologies, autotests de salut, jocs de coneixement i dues consultes d’infermeria equipades per fer proves diagnòstiques com espirometries, índexs turmell-braç o la tira electrocardiogràfica simple per a identificar arrítmies i detectar risc de malalties cardiovasculars i ictus. A més, els més petits tenen el seu propi espai d’aprenentatge i entreteniment amb el joc de l’Oca.

De forma paral·lela, es fan xerrades i demostracions en una carpa annexa. Per exemple, ahir diversos alumnes d’escoles gironines van assistir a un taller de reanimació cardiovascular i s’han programat altres activitats per a infants de la ciutat de Girona. També es fan xerrades de temàtiques diverses com per exemple sobre la menopausa, la diabetis o per deixar de fumar. La iniciativa va començar ahir i també hi serà avui, diumenge al matí coincidint amb la Marató de TV3, dilluns i dimarts.

«Cal visibilitzar el que fem»

Entre els visitants que ahir s’acostaven al tràiler hi havia estudiants i infermeres. «Cal donar a conèixer la tasca que fem, molta gent encara té els metges de referència i no sap realment totes les tasques que fem, estem infravalorades», admetia una professional, que lamentava no poder fer vaga.

Responsables de l’organització explicaven que, fins ara, la iniciativa ha tingut èxit a les altres ciutats. «Sobretot s’apropa gent adulta i les patologies que més detectem són diabetis mal controlades, tot i que també hem vist arrítmies que no estaven diagnosticades; en aquests casos aconsellem als usuaris que vagin al metge».

La campanya ha permès detectar pacients amb diabetis mal controlades i noves arrítmies

La presidenta del Col·legi d’Infermeres de Girona, Lluïsa Garcia, valorava la proposta com a molt positiva per «apropar a la població el paper de la infermera en els equips i en el rol que tenen com a acompanyants dels pacients i més ara que hi ha vaga i ens reivindiquem».