La vaga de personal sanitari i, des d’ahir només d’infermeres, està alterant l’activitat assistencial en els centres sanitaris gironins. Concretament, fins ahir el personal d’administració de centres d’atenció primària no donaven cites noves per a fer-se una analítica i aquelles que ja estaven programades s’estan anul·lant a través d’un missatge de text pel mòbil.

El Departament de Salut ha decretat una sèrie de serveis mínims per a activitat urgent i inajornable. En els centres d’assistència extrahospitalària, es garanteix l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla.

Malgrat tot, segons informa Salut, les xifres de seguiment de la vaga són molt minses i en cap d’aquests dies s’ha superat el 6%. Ahir, que va ser el primer dia en què la vaga només es va focalitzar en infermeres, el seguiment en el torn de matí a Girona va ser de l’1,5% i, a la tarda, del 0,6%. La regió sanitària amb més seguiment va ser el Penedès al matí (7,1%) i el Camp de Tarragona a la tarda (8,3%).

Les infermeres han iniciat una vaga indefinida en senyal de protesta per l’acord del nou conveni amb l’Institut Català de la Salut i, de forma paral·lela, també reivindiquen millores per al personal de la xarxa de centres concertats. Lamenten que les millores salarials no són suficients i que haurien de pertànyer a una categoria laboral superior.