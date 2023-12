Les set versions del caganer de Leo Messi l'han convertit en la figura caricaturitzada més venuda per l'empresa Caganer.com en el seus 31 anys d'història. Les últimes creacions de l'argentí han estat vestit amb la samarreta de l'Inter de Miami, el seu actual club, i amb la de la selecció argentina i aixecant la copa que l'acredita com a campió del món.

Precisament, aquest dilluns fa un any que el jugador va guanyar el Mundial de Qatar contra França, on Messi es va proclamar vencedor del torneig per primer cop després de marcar set gols i donar tres assistències. A més d'aquestes figures, Caganer.com ha creat recentment quatre caganers més de l'àmbit esportiu: Kylian Mbappé, Jon Rahm, Max Verstappen i Michael Jordan.

En aquests moments, Caganer.com compta amb set les versions amb Leo Messi com a protagonista des que se'n va crear la primera, fa gairebé dues dècades, amb l'argentí vestint la samarreta del Barça i que està esgotada. Com a blaugrana hi ha dues figures més: una d’elles amb la Pilota d’Or als seus peus i l'altra, amb aquest mateix trofeu sostingut en un dels seus braços. En aquesta, ja es presenta un Messi amb barba. Després va veure la llum la figura del futbolista amb l'equipació del París Saint Germain, el seu anterior club abans de fitxar per l'Inter de Miami, l'estiu passat.

Comptant totes aquestes versions, Messi és el personatge més venut en tota la història de Caganer.com, només superat pel clàssic caganer de pagès amb barretina. Barack Obama, Donald Trump i Carles Puigdemont són altres de les peces amb més èxit de l'empresa empordanesa.

L'escultor de Caganer.com, Marc Alós, assegura que "el compren gent de totes les nacionalitats, no només argentins i catalans". "Els turistes que visiten Barcelona i els agrada el futbol solen relacionar diversos ingredients per acabar comprant el seu caganer", afegeix Alós.

L'empresa Caganer.com, de la família Alós-Pla, es manté fidel a aquesta tradició, i des de 1992 elabora artesanalment diversos caganers populars. Els germans Sergi i Marc Alós encapçalen la segona generació de l'empresa familiar que va iniciar la seva mare, Anna Maria Pla. Durant més de tres dècades, cada temporada ha creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció. Les seves representacions de fang no pretenen ser una burla, sinó un tribut.

La companyia experimenta una creixent internacionalització i des del seu web (www.caganer.com) distribueix caganers a tot el món. L'any 2000 va ser de les primeres empreses catalanes a crear una botiga online. Amb l'obertura dels nous establiments pretén desestacionalitzar aquesta figura del Nadal i, també, consolidar-la com un record de viatge pel visitant que ve a Catalunya durant tot l’any.

Caganer.com té actualment un catàleg de més de 600 figures artesanes i totes elles compten amb el distintiu oficial de Producte Artesà de Qualitat (PAQ) que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Els productes utilitzats per a elaborar les figures són de proximitat com per exemple el fang, que prové de la Bisbal d’Empordà. Des del passat mes de juliol són vuit les botigues que té obertes, cinc d'elles a Barcelona. També disposa d’establiments a Madrid, Platja d’Aro i Torroella de Montgrí, seu del taller d’elaboració, i fins aquest dissabte 23 de desembre es troben a dues fires de Nadal de Barcelona: Santa Llúcia i la Sagrada Família.