La Tirona ha deixat de navegar aquest cap de setmana per l’Estany de Banyoles perquè la concessionària del servei des de 2012, Naviliera Les Goges, ha comunicat la seva renúncia per les pèrdues econòmiques que ha d’assumir. De moment, el catamarà i les vuit embarcacions de rem quedaran amarrades, sense data per tornar a navegar. «La gran quantitat de competicions esportives a la primavera condiciona els ingressos perquè hem d’aturar l’activitat», lamenten fonts de la concessionària. L’Ajuntament de Banyoles ja ha iniciat els tràmits per licitar el servei.