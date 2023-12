L'Hospital Josep Trueta de Girona atén unes 35 persones a l'any ferides per mossegades de gos. Es tracta d'una xifra similar a la prepandèmia (2019) i mostra com és un tipus d'atenció que es recupera.

Així ho avança Catalunya Ràdio que explica que al servei d'Urgències d'aquest hospital atenen dos casos de mitjana al mes mentre que en hospitals comarcals, serien unes 15 per any. En aquestes xifres tampoc hi ha comptabilitzats les dades dels Centres d'Atenció Primària (CAP).

La traumatòloga del Trueta i vocal de comunicació de la Societat Catalana de Traumatologia, Mònica Galipiens explica a la ràdio que els casos més habituals són aquelles mossegades que deixen la marca dels ullals i que sobretot es donen a les mans i cames.

També recorda que és important netejar bé les ferides, ja que els animals porten molts bacteris i això eleva el risc i cal vigilar. Quan una persona rep una mossegada, al pacient se li administra la vacuna contra el tètanus en cas que no la porti.