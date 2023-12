L'N-260 està tallada a Portbou per anar cap a França a causa del fort vent que bufa en aquesta zona. El pas està restringit per anar cap a França on també hi ha prohibit el pas cap a l'RD-914 a Cervera de la Marenda.

A Portbou avui s'ha registrat una ratxa de més de 116 km/hora, segons el Meteocat. La previsió és que el vent de mestral vagi guanyant força al llarg de les pròximes hores. ⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠



➡ Dc. 7:00 a dj. 1:00 h



➡ Possibilitat de ratxa màx >25 m/s



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



➡ *Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/ig01fgHYF7 — Meteocat (@meteocat) 20 de diciembre de 2023 El Servei Meteorològic de Catalunya també ha emès un avís de situació meteorològica de perill pel fort vent que afectarà sobretot l'Alt Empordà i les zones del Pirineu fins aquesta pròxima matinada. D'altra banda, també hi ha una alerta per fort onatge al nord i centre de la Costa Brava. On es preveuen que les onades superin els 2,5 metres d'altura fins aquest dijous. ⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per estat de la mar ⚠



➡ Dc. 13:00 a dj. 7:00 h



➡ Possibilitat d'onades > 2,5 m



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6



*Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/zY7Vdwj8D9 — Meteocat (@meteocat) 20 de diciembre de 2023