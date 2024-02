Donar a conèixer els productes autòctons entre els cuiners i els distribuïdors de les comarques gironines i estimular una economia circular i sostenible. Amb aquest propòsit, el segell Girona Excel·lent de la Diputació de Girona i el Club de Màrqueting d’Enogastronomia del Patronat de Turisme Costa Brava Girona han organitzat aquest dimecres al matí una jornada professional al Mas Marroch de Vilablareix.

Sota el títol «La cuina amb segell Girona Excel·lent», els assistents han pogut tastar els productes de proximitat guardonats pel distintiu i conèixer la seva aplicació pràctica a la cuina de l’excel·lència. Hi havia una seixantena de professionals del sector, entre cuiners (amb representants de la Cuina del Vent, la Cuina de l’Empordanet i la Cuina Volcànica), associacions d’hostaleria de la demarcació i distribuïdors locals.

La benvinguda ha anat a càrrec del president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer. També hi ha intervingut l’amfitrió i cuiner del restaurant de Can Roca, Joan Roca, que ha conduït la jornada conjuntament amb el director de tast de Girona Excel·lent, Pep Nogué. Entre els assistents, també hi havia l’alcaldessa de Vilablareix i diputada, Maite Tixis, i la diputada de Girona Excel·lent i Mercats, Vanessa Peiró.

El president, Miquel Noguer, ha incidit en el fet que la Diputació de Girona fa temps que aposta pel producte de quilòmetre zero, des que va crear el 2014 el segell Girona Excel·lent: «Si tenim productes excel·lents a casa nostra, el que hem de fer és que els cuiners i els distribuïdors els coneguin per utilitzar-los o vendre’ls als seus clients. Si aconseguim això, serà un pas més per ajudar, des de la Diputació de Girona, el sector agroalimentari de la nostra demarcació».

En aquest sentit ha recordat «el paper troncal dels productors i de la pagesia en el reconeixement» de la nostra gastronomia. En la passada edició del distintiu, s’hi van presentar 447 productes, amb 116 guanyadors en catorze categories diferents.

En la mateixa línia s’ha expressat Joan Roca, que ha recordat que el 90 % dels productes amb què treballa El Celler de Can Roca són de cinquanta quilòmetres a la rodona: «És molt important que els restaurants tinguem arrels, connexió amb el territori i puguem explicar als clients què passa al nostre entorn, què s’hi produeix. Nosaltres, a El Celler de Can Roca, en presumim amb els visitants de fora i n’estem molt orgullosos».

«Aquesta jornada, promoguda per la Diputació de Girona, és justament per trobar la sinergia entre cuiners i uns productors del territori que estan fent les coses ben fetes. Calen aquests vincles i aquesta comunicació de manera fluïda amb actes com aquest, on compartim productes excel·lents que es fan al nostre voltant i que, en alguns casos, els clients no coneixem prou», ha conclòs.