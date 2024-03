L’estudi Cargencors (Cardiovascular genetic risk score for Risk Stratification of patients positives for SARS-CoV-2 (covid-19) virus) ha permès establir una relació directa entre alguns dels factors genètics que augmenten el risc de les malalties del cor i la gravetat de la covid-19. El treball, que publica el Journal of Medical Virology, marca un pas més cap a la comprensió dels mecanismes de la gravetat de la covid-19 a través de susceptibilitat a les malalties del cor.

Entre els investigadors que han liderat l’estudi hi ha professionals de la Unitat de Genètica Cardiovascular de l’hospital Trueta, com el doctor Ramon Brugada, cap del Servei de Cardiologia del centre i investigador de l’Idibgi. «Durant la pandèmia vam recollir mostres de pacients afectats de covid-19 de l’àrea gironina amb l’objectiu de fer els estudis genètics pertinents al laboratori de diagnosi de genètica cardiovascular», explica en referència a les funcions realitzades. El resultat de l’estudi, afegeix Brugada, «ajudarà a identificar aquells pacients que, des del punt de vista de la seva base genètica, poden patir un quadre simptomàtic més greu si contrauen el virus i, a partir d’aquesta identificació, poder-los tractar d’una manera més intensiva». Al treball de laboratori, s’hi afegeix la participació activa en el disseny de l’estudi, que es va posar en marxa durant les primeres setmanes de la pandèmia i va aconseguir reclutar més de 3.000 pacients covid-19 d’entre 35 i 74 anys, abans de l’inici de la vacunació, entre els anys 2020 i 2021. Aproximadament la meitat d’aquests pacients van ser de l’àrea de Girona, procedents del propi hospital Trueta i de centres d’atenció primària. Una part eren persones que havien patit una covid-19 greu, és a dir, havien necessitat hospitalització i teràpia amb oxigen. La resta eren controls, pacients infectats asimptomàtics, o amb símptomes lleus o moderats tractats a casa. A la primera fase de l’estudi es van identificar catorze noves variants genètiques associades amb la gravetat de la covid-19. A més, es van confirmar vuit variants ja descrites prèviament, relacionades amb la infectivitat i la gravetat de la covid-19. A més, també es va establir per primera vegada la importància d’una variant relacionada prèviament amb les malalties del cor.