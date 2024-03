El plenari d'Olot d'ahir va aprovar inicialment la normativa sobre l’ús de l’aigua en situació de sequera. Tots els grups van votar a favor d’aquesta nova ordenança que dota la ciutat del reglament normatiu necessari per tirar endavant les mesures establertes en el Pla de Sequera aprovat anteriorment. Amb aquesta aprovació, el consistori olotí pot adoptar mesures, intensificar el control, detectar infraccions i contemplar un conjunt de sancions – classificades per infraccions lleus, greus o molt greus- per aquelles persones que se saltin les mesures amb multes que poden arribar fins als 3.000 euros.

La nova ordenança té per objectiu garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable, alhora que afavorir l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua. L’ordenança, que s’ha aprovat inicialment amb el vot favorable de l’equip de govern de Junts i ERC, el suport de VOX i l’abstenció de la CUP, PSC i Activem està previst que pugui aplicar-se durant els períodes de sequera quan l’Agència Catalana de l’Aigua activi els plans especials d’emergència. Dota a l’Ajuntament d’Olot de la capacitat de gestionar i adoptar diferents mesures com regular, delimitar, fixar un límit o prohibir l’ús de l’aigua per a omplir piscines, regar jardins, netejar qualsevol mena de vehicle o en altres casos així com reduir o limitar les dotacions d’aigua per a ús domèstic o reduir la pressió de la xarxa d’abastament d’aigua i fer talls temporals quan es requereixi. També preveu que l’Ajuntament puguin demanar els plans d’estalvi d’aigua dels industrials i empreses i, paral·lelament, controlar-ne els consums.

La sessió d’aquest febrer també va aprovar la compra d’un local a la planta baixa de la residència Montsacopa per destinar-lo al servei de valoració de la discapacitat i va aprovar definitivament la concessió de la Medalla de la Ciutat a Cristóbal Colón, fundador i president de La Fageda.

Més de 360 adhesions a la Medalla de la Ciutat

La concessió de la màxima distinció de la Ciutat per a Cristóbal Colón va ser aprovada per unanimitat i la recollirà el proper dissabte 9 de març en un acte al Teatre Principal d’Olot. La candidatura ha rebut 364 adhesions entre institucions, entitats, empreses i persones que a títol individual han volgut expressar el seu suport a què Cristóbal Colón sigui distingit amb aquest reconeixement per la seva trajectòria i treball al capdavant d’un projecte social i empresarial focalitzat en l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat.

Modificació de crèdit

A més, també es va aprovar ahir una modificació de crèdit per import de 188.182,67 euros. La partida més important (140.000 €) es destinarà a la compra d’un local a la plaça dels Coloms. Es tracta d’un espai de 252 metres quadrats de la planta baixa de la residència Montsacopa. D’aquesta manera, tot l’immoble es convertirà en propietat municipal. Les noves instal·lacions acolliran el servei de valoració de la discapacitat que, en l’actualitat, s’ofereixen des de Can Castellanes. Aquest punt es va tirar endavant amb l’abstenció de CUP i VOX i el vot favorable de la resta de grups. Pel que fa a les mocions, va prosperar el text en defensa i suport de la pagesia que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals excepte VOX que hi ha votat en contra. La moció de la CUP i Activem per a la instal·lació de detectors de qualitat de l’aire no va prosperar (va comptar amb els vots a favor de CUP, Activem i PSC i el vot en contra de la resta de grups); i sí que es va aprovar la proposta de la CUP en relació al pagament fraccionat de la taxa d’inscripció a les activitats de lleure que va comptar amb el suport de tots els grups excepte VOX que hi va votar en contra. Seguint en l’apartat de mocions, la presentada pel PSC per tal d’instar al Govern de la Generalitat a incloure la comarca de la Garrotxa com a zona de muntanya en la nova llei de muntanya va disposar dels suports de tots els grups municipals excepte VOX, que hi va votar en contra. Per últim, no va prosperar la moció de VOX sobre l’enduriment de les penes per als delinqüents reincidents que va rebre el vot en contra de tots els grups excepte el vot a favor el regidor de VOX.