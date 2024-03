Preocupació pel dèficit de bosses d’incontinència a les farmàcies gironines

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) alerta des de finals de l’any passat d’un problema de subministrament a nivell europeu de bosses d’incontinència de diversos fabricants que afecta la disponibilitat d’aquests productes sanitaris també a Espanya.

Aquesta problemàtica es deu al tancament d’una planta de fabricació europea que subministrava diverses empreses fabricants de marques de bosses d’orina. Com a conseqüència, hi ha hagut una demanda més gran a altres fabricants al mercat espanyol.

El desabastiment ja s’està notant també a les comarques gironines, des de fa unes setmanes, tal com han confirmat diverses farmàcies a aquest diari. «Estem molt preocupats pels usuaris que les necessiten, i alguns es veuen obligats a reutilitzar-les, amb el risc que hi ha de patir infeccions», explica un farmacèutic de la ciutat de Girona. El dèficit del producte s’estén a la resta de comarques, com la Garrotxa, on admeten tenir «greus problemes».

«En els darrers quinze dies és quan més s’estan notant els problemes de subministrament, aquestes bosses tenen un límit d’ús, hi ha preocupació entre els usuaris i cal que el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat actuïn», afirma la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre.

De moment, de forma excepcional, des del Departament de Salut s’ha autoritzat la venda d’alternatives de productes similars que estiguin en estoc i que també entraran en el sistema de finançament públic. Tot i així, com admeten els farmacèutics, aquesta alternativa consta de bosses sense vàlvula, amb més dificultats per a buidar-se, que resulten molt més incòmodes per als usuaris i també augmenta el risc d’infeccions.

I és que els més damnificats són els usuaris; persones amb problemes per controlar els seus esfínters o que pateixen malalties que afecten l’aparell urinari o digestiu.

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) i la mateixa plataforma a nivell nacional van enviar una carta la setmana passada al Ministeri de Sanitat demanant que es posin en marxa mesures urgents destinades a evitar el desproveïment de bosses d’orina o d’ostomia per a persones amb discapacitat física i orgànica davant del trencament d’estoc del fabricant més gran d’aquest tipus de productes.

Aquests productes «són vitals» per garantir la salut d’aquestes persones ja que una exposició perllongada a l’orina o femta, a banda de provocar un enorme malestar, incomoditat i dolor, comporta greus complicacions com infeccions del tracte urinari i irritació i úlceres a la pell, lamenten.

Cal recordar que el marc legal de regulació de productes sanitaris, a diferència del de medicaments, no estableix una obligació als fabricants de garantir-ne el subministrament. Tot i això, des de l’AEMPS s’ha demanat el compromís als fabricants per mantenir cobertes les necessitats d’aquests productes tant a Espanya com a nivell europeu.

Segons fonts del Departament de Salut consultades per aquest diari, en els hospitals gironins de moment no hi ha problemes d’estoc de les bosses, ja que es fan servir uns productes diferents amb capacitat per a dos litres. Tot i així, admeten que hi ha problemes amb els usuaris a domicili, que han d’anar a recollir les bosses -que entren per recepta- a la farmàcia i no en troben.

Desabastiment de fàrmacs

La problemàtica de desproveïment de fàrmacs i productes farmacèutics fa mesos que s’allarga. Tot i que hi ha alternatives per a la majoria dels medicaments, ja que es poden substituir per algun altre fàrmac similar, es necessita una nova recepta. Això acaba suposant més temps d’espera de l’usuari per accedir al medicament o producte que necessita.

Això es deu a la crisi mundial que afecta les farmacèutiques i al fet que no hi ha suficient inversió en la compra de medicaments per part de l’Estat espanyol, en comparació a altres països europeus, segons exposen els professionals del sector.