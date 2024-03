BBVA, en col·laboració amb El Celler de Can Roca, ha convocat una nova edició dels Premis als Millors Productors Sostenibles d'Espanya. Es tracta d'una iniciativa que vol donar suport i visibilitzar als ramaders, agricultors i productors d'aliments, els models de negoci dels quals tenen com a eix la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica.

En aquesta cinquena edició el jurat, a més d'escollir deu guanyadors per formar part d'una recepta elaborada pels germans Roca i d'un pla de difusió, premiarà amb 5.000 euros al millor productor de les cinc edicions.

Les candidatures per optar als guardons es poden presentar fins el 16 d'abril. Com a requisits: ser una empresa o autònom del sector agroalimentari dedicat a la producció ecològica, comptar amb el certificat oficial que l'acrediti i presentar-se amb un únic producte. El banc busca un any més reconèixer a productors locals compromesos amb la sostenibilitat, i que alhora serveixin d'inspiració per altres emprenedors. Per això valoraran les mesures d'eficiència energètica implantades per a la producció sostenible, l'impuls de l'entorn rural i el relleu generacional. Els deu millors productors sostenibles de 2024 es donaran a conèixer a finals de maig.

“Gràcies a produir d'una manera conscient, amb un compromís clar amb el planeta i la societat, és possible accedir a productes de proximitat d'una qualitat excel·lent. Però per això també és essencial que es visibilitzi el treball dels qui aposten per la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental a l'hora de produir, contribuint alhora amb l'alimentació saludable. Un fet que ens anima a continuar posant en el mapa la producció local”, assenyala Joan Roca.

En les quatre edicions dels Premis als Millors Productors Sostenibles, s'han presentat prop de 500 candidatures de totes les comunitats autònomes i han estat reconeguts 36 models de negoci de la mà de BBVA i El Celler de Can Roca.