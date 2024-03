Més de dos-cents estudiants gironins d’FP competeixen a Salt en una «hackathon»

Més de dos-cents estudiants de Formació Professional de fins a vuit centres educatius gironins es van congregar ahir a Salt per a competir en la 'hackathon' territorial FP Challenge, impulsada pel programa d’innovació educativa de la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació, EmprènFP, amb el suport de Caixabank Dualitza.

La 'hackathon' es va centrar en buscar solucions davant el repte de millorar la convivència en espais públics tensionats per l’oci nocturn. L’equip guanyador, format per estudiants dels instituts Montilivi de Girona, Serrallarga de Blanes, l’institut La Bisbal i el Cendrassos de Figueres, va convèncer al jurat amb un projecte que té com a objectiu respondre a una de les inquietuds que més afecten als joves en el marc de l’oci nocturn: el disseny d’un recipient amb canyeta que ha de permetre detectar la presència de substàncies estupefaents a l’interior. Van desenvolupar el projecte a través de la metodologia Design Thinking, utilitzada per treballar els reptes a les empreses, i que té com a pilars fonamentals la creativitat, la multidisciplinarietat i el treball en equip.

També van participar en la jornada alumnes procedents dels instituts Narcís Xifra i Santa Eugènia de Girona; Vallvera de Salt; i l’institut de Santa Coloma de Farners.

El responsable del programa EmprènFP, Pedro Caro, va assenyalar que «aquestes hackathons possibiliten la generació de sinergies entre l’alumnat de diferents centres i famílies professionals a l’hora de resoldre reptes socials o relacionats amb els ODS30». Per la seva banda, el coordinador territorial de Caixabank Dualiza, Ricard Guillem, va destacar que «participar en aquest tipus de competicions apropa professors i alumnes a la realitat del món laboral, els dona la oportunitat d’estar més preparats, alhora que mostra al món empresarial el gran talent que hi ha als centres».

L’equip guanyador de la fase territorial participarà, conjuntament amb els de la resta de Catalunya, en la gran final de l’FP Challenge, que se celebrarà el proper 11 d’abril a Barcelona.