Van néixer de manera imprevista per la celebració d’una festa major de Calonge i, en pocs mesos, tocaran per la Festa Major d’Olot. Reconeguts arreu per la seva gresca, xerinola i alegria el grup gironí Orquestra Di-Versiones serà un dels participants que formaran part de la programació musical de Festes del Tura. Les seves versions despreocupades i plenes de ritme sonaran el proper 6 de setembre al Firal d’Olot. Dos dies més tard, el diumenge 8 de setembre serà el torn de La Ludwig Band. Aquestes són dues de la quarantena de formacions musicals que actuaran a les festes d’enguany.

D'aquesta manera, l'equip de Festes de l'Ajuntament d'Olot ha decidit fer un canvi d'estratègia i, a mesura que es vagin tancant els acords i s'apropin les festes, s'aniran donant a conèixer els grups que hi participaran. "La nostra voluntat és poder visibilitzar els grups emergents que sonaran, amb l'objectiu que tots ells i elles tinguin el seu espai, no passin desapercebuts, i permetre que la ciutadania conegui amb més antelació una part important de la programació", ha detallat el regidor de Festes de l'Ajuntament d'Olot, Agustí Arbós.