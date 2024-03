La feminització del sector sanitari és una evidència des de fa anys. I aquest augment de la presència de dones es nota en totes les categories laborals, no només en la infermeria com passava dècades enrere, sinó també en el de professionals mèdics, on les dones van guanyant pes. A més, la diferència s’observa tant en hospitals com en l’atenció primària i en el cas de la Regió Sanitària inclús supera la mitjana catalana, almenys en l’Institut Català de la Salut.

De fet, les últimes dades de l’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona corresponents al tancament del 2022 constaten que el 78% de la plantilla de l’hospital Trueta i dels centres d’atenció primària que formen part de l’ICS són dones. Concretament, hi havia 3.630 dones i 1.022 homes. En el cas de la sanitat catalana, segons dades de l’any passat, les dones representen el 75% dels professionals.

L’ICS de Girona engloba l’hospital Josep Trueta i la majoria de centres d’atenció primària. En aquest darrer àmbit és on es nota més la diferència, ja que el 80% de la plantilla són dones. Concretament, a finals del 2022 hi havia 1.805 dones i 461 homes. L’escletxa més evident es nota en infermeria, on hi havia 663 dones i 90 homes. En el cas de medicina, hi havia 401 dones, el doble que els homes, que en són 202. Pel que fa a l’àrea funcional de gestió i serveis, hi havia 496 dones i 140 homes; en el cas de residents són 95 dones i 19 homes i en la resta de professionals sanitaris s’engloben 149 dones i 10 homes.

Respecte a l’hospital Josep Trueta, en total hi havia 1.825 dones, un 77% més que homes, que en total n’eren 560. Concretament, en el cas d’infermeria hi havia 775 dones i 102 homes; en medicina, 276 dones i 169 homes; en residents, 107 dones i 51 homes; en l’àrea funcional de gestió i serveis, 203 dones i 189 homes i, finalment, en la categoria d’altres professionals sanitaris hi havia 464 dones i 50 homes.

El 75% dels professionals són dones

Tot i aquesta diferència substancial, la bretxa de gènere continua sense donar treva entre els alts nivells de la professió. I és que tot i que el 75% dels professionals del sistema sanitari públic català són dones, aquest percentatge disminueix al 62% en posicions de comandament i cau fins al 37% en els llocs de màxima responsabilitat, els de gerència o direcció general.

El Departament de Salut ha presentat un estudi sobre la representació per gènere en càrrecs directius al sistema públic de salut de Catalunya, en tots els nivells assistencials, de l’atenció primària a l’hospitalària passant per l’atenció intermèdia, a la salut mental i addiccions i altres àmbits com els laboratoris.

L’enquesta constata que la representació de dones en càrrecs directius es redueix a mesura que augmenta l’escala de comandament. El 71% de les coordinadores d’unitat són dones; pel 65% de les caps d’unitat, coordinadores de servei i supervisores; pel 54% de les cap d’àrea o servei; el 56% de les directores i el 37% de les gerents o directores generals. Així, el 29% de les 4.985 dones amb rol de comandament a la sanitat catalana ocupa un càrrec de gerència, direcció o cap de servei o departament, mentre que aquest percentatge puja al 41% en el cas dels homes (3.030 en llocs de comandament).

Més representació equitativa

Amb l’objectiu d’aconseguir una representació equitativa de gènere en els llocs de gestió, direcció i presa de decisions, Salut proposa tres línies de treball concretes. En primer lloc, es farà un estudi qualitatiu per comprendre els condicionants de gènere que contribueixen a la sobre representació dels homes en les posicions de lideratge en el sector sanitari. Seguidament, s’implementaran programes de formació en lideratge de les dones de manera regular per potenciar-ne les capacitats. Finalment, es continuarà monitoritzant anualment la representació de les dones en els llocs de comandament, incorporant indicadors de gènere que permetin seguir l’evolució de la bretxa de gènere.