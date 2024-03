La Generalitat sanciona Sílvia Orriols amb 10.000 euros de multa per les declaracions sobre immigració a 8TV

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha sancionat amb 10.001 euros a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, per l'expedient que tenia obert a través de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació. El motiu de l'obertura de l'expedient sancionador van ser unes declaracions que va fer sobre immigració a l'extinta 8TV el 29 de maig de 2022 en un debat amb el catedràtic Ramon Cotarelo. El Departament d'Igualtat i Feminismes ha confirmat a l'ACN que la resolució encara no és ferma i pot presentar al·legacions. En una comunicació a X, Orriols ha denunciat "persecució política" per reivindicar les seves opinions. Fonts de l'Ajuntament de Ripoll han explicat a l'ACN que l'alcaldessa no té intenció de pagar la sanció.

Què va dir Orriols?

Segons la denúncia a l'Ofiicina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació, aquestes són algunes de les afirmacions d'Orriols durant el programa: