La Fira de les 40 hores es replega de nou al centre de Ripoll

La Fira de les 40 Hores que durant tres dies reviurà la tradició firal com a punt de trobada de la pagesia que en època medieval se celebrava a Ripoll, tornarà a replegar els seus espais al voltant del centre. Durant les últimes edicions, partint de les exigències de la pandèmia, s'havia establert un model lineal que a l'edició de l'any passat l'Ajuntament va xifrar en més d'un quilòmetre. La plaça Gran i el carrer Mossèn Cinto per la gastronomia i alimentació, la plaça Sant Eudald pel comerç local, el passeig de Sant Joan per empreses, entitats i artesania, i el carrer Sant Francesc per l'automoció, concentraran el gruix de les propostes econòmiques. Altres activitats amb un caire més local que en edicions precedents, amplificaran en diferents espais del poble unes jornades que s'iniciaran aquest mateix divendres.

El poble ha començat a respirar ambient de fira des de mitjans de setmana amb uns preparatius que no tindran la seva inauguració fins a les sis de la tarda, amb cercavila inclosa dels Diables de Ripoll. L'activitat comercial comptarà amb complements dirigits a tota mena de públic. Dissabte serà el dia de major efervescència, tant per la presència del mercat setmanal que canviarà la seva ubicació habitual, com per la Fira d'Antiguitats de la plaça del Monestir. A més hi haurà assessorament sobre el programa Next Generation per rehabilitar energèticament els habitatges o d'estalvi d'energia, espectacles de talent local, tallers de xapes i imants, demostració de forja, tast de productes del Ripollès, concerts de Jordi Soler, Cristina Espinosa i Joan Vergés a La Lira, a banda de tastos i degustacions. De fet la Ruta de la Tapa ja va iniciar-ne dijous, una oferta amb quaranta tapes diferents.

Algunes de les propostes es repetiran diumenge, on fins a quarts de nou del vespre, els carrers de la vila sortiran de l'ensopiment dominical usual. La cantautora Marina Prat portarà la seva música a l'escenari de La Lira al migdia, i a la tarda hi haurà ballada de sardanes amb la cobla Vents de Riella a la plaça de la Llibertat. Els més petits també tindran motius d'entreteniment, amb el joc infantil de trobar sis galls amagats a aparadors del carrer Sant Pere, jocs de cucanya, i una zona d'atraccions a la Devesa del Pla. A més hi haurà zona de mini-MotoGP al passeig de Sant Joan, exhibició de motos Trikes i espai Rooster de motoristes. El complement cultural de la Fira l'aportaran les mostres de vestits tradicionals de trabucaires, pubilles, hereus i dansaires també a La lira, a banda de les exposicions Natura Fantàstica a la Biblioteca Lambert Mata. i Maridatge d'Instants al Museu etnogràfic.

I al carrer Sant Pere, per allò de prevenir la pluja -tot i que aquest any en fa més falta que mai- s'hi ha penjat una coreografia de paraigües multicolor. El cel dictarà sentència.