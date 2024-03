Alguns CAPs de la Garrotxa se situen entre els més ben valorats de Catalunya

El Departament de Salut ha fet públics recentment els resultats del Pla d’enquestes de satisfacció de Catalunya (PLAENSA), que es van dur a terme a una mostra d’usuaris del CatSalut durant el 2023. Entre altres estudis realitzats, el Departament ha publicat la valoració de l’atenció primària (medicina general i infermeria) que inclou les àrees bàsiques de salut de la Fundació Hospital d'Olot: Sant Joan les Fonts i Valls d’en Bas i Hostoles.

Es valoren aspectes com la satisfacció i fidelitat, l’accessibilitat, la informació i comunicació, el tracte i els professionals, el confort i els espais i la coordinació. L’atenció primària de la Fundació es posiciona per sobre la mitjana catalana (7,72).

L’ABS de Sant Joan les Fonts obté una puntuació de satisfacció de 8,58 i un 97,8% afirmen que tornarien al mateix centre. Sant Joan les Fonts obté valor d’excel·lència en 17 preguntes de 20.

Per la seva banda, l’atenció primària de l’àrea Valls d’en Bas i Hostoles obté una puntuació de satisfacció de 8,75. Un 96,3% afirmen que tornarien a venir al mateix centre en una altra circumstància. La Vall d’en Bas obté un valor d’excel·lència en 18 preguntes de 20. Els ítems que es valoren per sota del 90% són: la facilitat per al dia de visita (84,9%) i la puntualitat per entrar a la consulta (83%).