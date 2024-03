Figueres detecta 57 persones dormint al carrer, 20 de les quals ho fan al ras

Un dispositiu conjunt entre els serveis socials de l'Ajuntament de Figueres i la Creu Roja ha detectat que 57 persones dormen al carrer a la capital de l'Alt Empordà. D'aquestes, n'hi ha 20 que ho fan al ras, mentre que 28 més pernocten sota cobert, ja sigui en caixers automàtics, tendes de campanya, porxos o portals. Les altres nou persones que no tenen una llar on passar la nit dormen a dins de cotxes o furgonetes. Aquest dispositiu, que ha comptat amb la col·laboració de Càritas, l'ONG Tallers, Protecció Civil i la Guàrdia Urbana, "dona una fotografia" de la gent que dorm al carrer, si bé des de l'Ajuntament creuen que són més, perquè hi ha persones que no s'han trobat i que estan en altres llocs dormint.

El dispositiu conjunt s’ha fet aquest dijous entre les vuit del vespre i la mitjanit, amb l’objectiu de conèixer la situació de les persones que viuen al carrer per “poder impulsar polítiques socials i recursos útils” que s’adaptin a la seva realitat d’aquestes persones i poder-les ajudar.

Des del consistori assenyalen la voluntat d’aconseguir que “ningú hagi de viure al carrer” I també es pretén analitzar els canvis que es produeixen entre les persones que dormen al carrer, tant a nivell sociodemogràfic com en relació a les seves necessitats, la seva vulnerabilitat o l’efectivitat de les polítiques socials. A més, també es busca aprofundir en el coneixement del fenomen del sensellarisme, conèixer el nombre de persones en situació de sense un lloc on viure a la ciutat i que, en cas de situacions extraordinàries d’emergència social o sanitària, disposar dels equipaments i serveis específics per atendre les persones sense llar.