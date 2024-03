El Sopar dels Miralls per a la recerca reuneix 230 persones

Unes 230 persones van participar ahir a la quarta edició del Sopar dels Miralls, un sopar solidari per donar suport a la recerca biomèdica de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi). Organitzat per Planella Events amb el suport de l’Idibgi, el sopar s’ha convertit en una oportunitat de compartir taula amb una persona reconeguda i en aquesta ocasió eren 24 amfitrions, com per exemple Pilarín Bayés, Jordi Bosch i Antoni Bassas, entre d’altres. Enguany s’ha fet al restaurant Mas Solà de Santa Coloma de Farners.

«El Sopar dels Miralls és un gran reflex de la solidaritat a les comarques gironines per a la recerca biomèdica», apunta la directora de l’Idibgi, Marga Nadal.