Govern i pagesos garrotxins col·laboren en un projecte per una millor gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica

El Departament d'Acció Climàtica i 25 explotacions ramaderes del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa col·laboren en un projecte per una millor gestió de l'espai. 'Fet al parc' és una inicativa engegada el 2019 i que ofereix promoció i assessorament als pagesos per part del Departament, sobre les activitats que fan des de les diferents explotacions que hi participen. A canvi, el parc natural es beneficia de la bona gestió que fan aquests pagesos amb la producció de productes de proximitat. La directora general d'Agricultura i Ramaderia d'Acció Climàtica, Elisenda Guillaumes, destaca la importància de la iniciativa perquè Catalunya "no pot competir en preu, però hem de competir en qualitat".

"Nosaltres cuidem el territori i ells ens assessoren a com cuidar el territori". És en Jaume Rius és propietari d'una explotació de vaques a Santa Pau (Garrotxa) que col·labora en la iniciativa 'Fet al parc', que promou la una millor gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica. La proposta consisteix en un acord entre els ramaders d'aquestes explotacions i el departament d'Acció Climàtica. Els primers es dediquen a fer una gestió responsable i de qualitat, mentre que el parc, a través del Departament, fa promoció sobre els productes que es produeixen, per tal de fer difusió d'una "forma de treballar que respecta l'entorn"

A banda, també els assessoren sobre la gestió, per tal que serveixi com un atractiu més per una millor preservació del parc. En aquest sentit, destaca la utilització de fertilitzants, la reintroducció de plantes autòctones o com afecta les pastures de les vaques al sòl.

La directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, Elisenda Guillaumes, assenyala que la iniciativa permet "competir en qualitat", en tant que és impossible fer-ho en preu. En aquest sentit, Guillaumes explica que 'Fet al parc' sorgeix de la petita i mitjana pagesia de la zona i que compta amb una mirada "holística i centrada en la natura".

Foment de la biodiversitat

Per la seva banda, el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur, ha explicat que el que es vol és fomentar sistemes econòmics que afavoreixin la biodiversitat i la col·laboració amb els pagesos és un els aspectes "més rellevants". "El projecte vol posar en valor el producte i aquesta forma de treballar que forma societats resilients", ha concretat.

Així, mateix des del Parc es promocionen els productes elaborats en les explotacions adherides i s'impulsa el reconeixement social de l'activitat agrària i ramadera. A més, el programa prioritza el manteniment dels espais agraris que hi ha a l’interior del parc natural, majoritàriament petites explotacions, al mateix temps que dona suport per a la "bona gestió agroambiental i pautes amb bones pràctiques agràries i ramaderes".

El conjunt de les 25 explotacions adherides a la iniciativa 'Fet al Parc' gestionen 798 hectàrees de pastures obertes i arbrades. D'aquestes, 322 són de cultius i 4,5 d'horta, i sumen un total de 600 caps de boví, 2.400 d’oví, 1.400 de porcí, 180 de cabrum, 5.300 d’aviram i 300 ruscs d'abelles.