L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts reactiva les trobades amb la ciutadania

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts reactiva les trobades amb els veïns de la localitat. La iniciativa anomenada “Quedem a la plaça?” va ser una de les primeres del passat mandat de la localitat -el primer que encapçalava l’actual alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal-, que des del 2019 quedava sovint amb els veïns i veïnes en trobades a les diferents places dels tres nuclis que integren el municipi.

Aquestes reunions, les quals "volen ser un punt de reunió recurrent del municipi", segons el consistori, havien quedat parades temporalment. Ara, amb el canvi d’hora i l’endarreriment de la posta de sol, "es donen les condicions favorables perquè la gent es reuneixi en un espai públic per parlar dels problemes que els importen i passen al costat de casa", asseguren des de l'Ajuntament.

Les trobades tornen, com abans, amb una cita en una plaça. Allà, els ciutadans s’hi podran apropar per proposar millores pel veïnat -siguin accions urbanístiques, culturals, o socials-. D’altra banda, hi ha l’oportunitat de trobar directament al responsable de l’àrea amb qui es vol abordar qualsevol problemàtica.