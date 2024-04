Un 23,5% de les dones donen a llum sense anestèsia a l'Hospital de Calella en el primer any de la sala de part naturals

Dels 636 parts que hi va haver l'any 2023 a l'Hospital de Calella, 482 es van dur a terme sense complicacions i, d'aquests, 150 van ser totalment naturals, el que representa un 23,5% del total de naixements. És una de les principals dades de balanç del primer any de funcionament de la sala de parts naturals del centre hospitalari. A més, del conjunt de dones que han decidit donar a llum de manera natural, un 18,6% (28 casos) han tingut el seu fill dins l'aigua. La cap de servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'hospital, la doctora Marta González, explica que la posada en funcionament del nou servei ha permès potenciar la "desmedicalització" del procés, així com reduir notablement el número global de cesàries i parts instrumentalitzats.

En comparació amb el 2022, el número de cesàries ha passat de 136 a 95, un descens del 30,1%, mentre que el nombre total de parts només va caure un 11,9%. En punts percentuals la caiguda és de prop de quatre punts, ja que el 2022 les cesàries representaven el 18,8% del total de parts, mentre que el 2023 van ser el 14,9%.

També han caigut notablement el nombre de parts que en els que ha estat necessària alguna intervenció instrumental, com fòrceps, espàtules o ventosa. El 2022 es van aplicar aquestes tècniques en 67 casos i el 2023 en 59, un 12% menys. Tenint en compte el global de naixements, però, la reducció en punts percentuals és gairebé inapreciable.

La banyera

Amb tot, les dades serveixen a la direcció de l'Hospital de Calella per refermar la seva aposta per la posada en marxa de la sala de parts naturals, ara fa un any, ja que ha permès "donar resposta a la demanda de gestants del territori de poder comptar amb un entorn no medicalitzat i ben equipat per atendre el part normal".

Una de les opcions més utilitzades per les gestants ha estat la banyera, on prop de dues de cada deu dones han donat a llum. A més, moltes altres n'han fet ús com a mètode analgèsic durant el procés de dilatació, però han acabat parint fora de l'aigua.En aquest sentit, un 12,6% ha tingut la criatura a la cadira de parts i un 26% ha partit fent ús de la liana.

La sala de parts naturals compta també amb altres prestacions, com la pilota, llums regulables, fil musical o parets pintades de color terra per tal d'oferir un entorn càlid, de calma, tranquil·litat i confortabilitat.