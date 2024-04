El 13è Combat de corrandes de la Garrotxa omple Montagut

La Plaça Major de Montagut es va omplir de gom a gom dissabte amb motiu del 13è Combat de corrandes de la Garrotxa, que cada any creix en nombre de participants i de públic, convertint-se en una cita marcada al calendari del món de la glosa. Durant més de cinc hores, 25 glosadores i glosadors van batallar per endur-se el premi final.

Berta Llos es coronà com a correndera major 2024 després d’una final de lluïment. La finalista va ser Nuria Casals (corrandera major 2023), mentre que Arnau Sargatal s'endugué el premi popular. Aquest any, i després de 12 anys seguits, el glosador més estimat pel poble i el públic de Montagut, Ferriol Macip, no arribà a la final.

Al llarg del dia es van fer diverses activitats al municipi. Acabat el combat, van començar els concerts amb particiapació de la Ludwig Band i la Greda Street Band.