Els veïns de Montolivet d'Olot criden a no anar a votar la reforma del seu barri perquè la veuen "imposada i per a rics"

Els veïns de Montolivet d'Olot criden a no votar la proposta de reurbanització del seu barri el cap de setmana del 15 i 16 de juny, tal i com està previst. Asseguren que és l'única manera que els queda per fer sentir el malestar, ja que si ho fan en contra del projecte que els ofereix l'Ajuntament "condemnen el barri a no fer unes reformes necessàries" i si voten que sí, accepten una proposta "imposada i per a rics". En aquest sentit, lamenten que el procés per buscar propostes de reforma per part del consistori només s'hagi limitat a reunir-se amb ells, però en canvi, no s'hagi recollit cap de les seves iniciatives. Per això, volen mostrar el seu malestar el proper ple d'aquest dijous i demanen que es repensi el projecte.

Fa unes setmanes l'Ajuntament d'Olot explicava la proposta de reurbanització del barri de Montolivet, per 11,5 milions d'euros, que es desenvoluparia en sis fases. La proposta contempla que el 75% del cost l’assumeixi el consistori i el 25% restant els veïns, una despesa que, asseguren els afectats, és "inassumible" per a moltes de les famílies que viuen a Montolivet. A més, asseguren que no s’han tingut en compte les aportacions que han fet i lamenten que l'Ajuntament els hagi deixat de banda a l'hora de decidir com s'ha de reformar el barri.

A tall d'exemple, els veïns diuen que no es resol el soterrament de cables i l'aparcament de vehicles. També els preocupa que el projecte no contempla la recollida d'aigües pluvials, a més d’utilitzar materials "innecessaris i exageradament cars". De fet, aquest és un dels aspectes que més preocupen els veïns, ja que pot suposar una despesa que en alguns casos pot afectar directament l'economia familiar. "Paguem un preu molt alt per a una feina incomplerta des d'un bon principi", assenyalen en un comunicat.

Un altre dels aspectes que critiquen els veïns és que el disseny de les infraestructures del projecte augmenta el risc d'inundacions als habitatges situats a menys alçada del barri i als dels barris situats a la falda del Montolivet, per la falta de zones verdes i un asfalt poc porós.

No votar

Per tot plegat, els afectats demanen no anar a votar en la consulta prevista pel 15 i 16 de juny. Cal recordar que, per validar el resultat, han d'anar a les urnes el 50% dels veïns del barri, que té uns 400 habitatges en total. D'aquesta manera, el que volen és fer palès que están a favor d'una reforma però no d'una reurbanització del barri que consideren que és "per a rics".

"Aquesta proposta és totalment aliena a la seva realitat i a les demandes dels veïns, ofereix unes condicions de pagament inassumibles o que si s'assumissin, deixarien en situació precària la majoria de famílies del barri durant 3 anys. Sí a la reforma, no a aquest projecte", conclou el comunicat.

La proposta de l’Ajuntament d’Olot consta de sis fases, la primera de les quals s’iniciaria a principis de 2025. El cost total és d’11,5 milions d’euros, dels quals 2,8 anirien a càrrec dels veïns del barri de Montolivet. El consistori assenyala que aquest model és el que serviria per a futures remodelacions d’altres barris de la ciutat.