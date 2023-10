Els museus imprescindibles de la Costa Brava

La Costa Brava atrau cada temporada milers de turistes que venen cridats per la bellesa de les seves platges, cales i la seva gastronomia, però la Costa Brava és molt més que tot això. El territori que va ser porta d'entrada dels grecs a la Península Ibèrica, i que ha vist néixer Salvador Dalí i Josep Pla, no pot deixar de banda la seva cultura, i és per aquest motiu que ofereix una gran quantitat de museus on conéixer millor la seva història i els grans artistes que s'han inspirat en aquesta zona.

Per saber-ho tot de la cultura i història de la Costa Brava, us hem preparat una selecció dels museus imprescindibles.

Museu- Teatre Dalí

Construït sobre les restes de l’antic teatre de Figueres, el Museu Dalí és un dels més visitats de Catalunya, i és considerat com l’objecte surrealista més gran del món. L’edifici en si ja és una obra d’art, les pares plenes de figures en forma de pa, la torre Galatea amb els característics ous a dalt de tot, i la cúpula geodèsica formen un conjunt inconfusible.

La seva col·lecció consta del voltant de 1.500 obres de Dalí en diferent format: des de pintura, passant pel dibuix, gravats, instal·lacions, fotografies i un llarg etcètera que permet conèixer la gran obra del geni empordamnès.

Situat al centre de Figueres, és ideal arrodonir la vistia amb una passejada pel centre de la capital de l'Alt Empordà.

Per a acabar de completar la visita a l'obra de Dalí, es pot visitar el Traingle Dalinià, que a part del museu de Figueres, inclou el Castell Gala Dalí de Púbol i la Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat.

Ruïnes d'Empúries

Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, son unes de les ruïnes més ben conservades de l’època romana i grega. La ciutat d’Empúries va ser l’entrada de la cultura grega i romana a la península Ibèrica, i avui en dia, encara podem passejar pels carrers de la ciutat antiga, veure les restes de les cases, observar els mosaics que decoraven els terres o l’escultura del déu Esculapi al Museu Arqueològic que es troba dins de l’església de la Mare de Déu de Gràcia.

Perfecte per a visitar amb nens i entendre una mica més com vivien els nostres avantpassats grecoromans. A més, s'organitzen diferents activitats temàtiques, visitues teatralitzades, visites guiades, la possibilitat de submergir-te en la ciutat antiga amb unes ulleres de realitat virtual, entre altres.

El jaciment es troba davant el mar, en un paratge de gran bellesa que el fa un espai excepcional i imprescindible de visitar

Fundació Mascort

Ramon Mascort Amigó, apassionat de l’art i el col·leccionisme, va crear el 2007 la Fundació Mascort, amb la seu a casa de la seva àvia, a Torroella de Montgrí. La casa és d’estil colonial, molt ben conservat i que per si sola ja val la pena visitar, especialment el seu pati interior. A més, a dins s’hi troben col·leccions d’art que tenen com a objectiu el coneixement i l’estudi de la història i l’art.

Una visita obligada que es pot complementar amb la visita al municipi de Torroella, un dels indrets medievals de la Costa Brava

Museu de la Pesca

La Pesca és un dels motors econòmics tradicionals de la Costa Brava, i Palamós és un dels ports pesquers més importants de Girona i de Catalunya.

Per a conèixer de primera mà com és la vida dels pescadors i tot el que envolta el món de la pesca, Palamós va obrir el 2002 el Museu de la Pesca. A part de l’exposició permanent al Tinglado, l’antic magatzem portuari, es pot viure en primera persona l’experiència de pujar en un vaixell barquer gràcies a les embarcacions «Gacela» i l’«Estrella Polar». El museu programa durant tot l’any un munt d’activitats per a saber més sobre el món pesquer.

A la sortida, es pot aprofitar per provar una de les delicies gastronòmiques de la Costa Brava: la gamba de Palamós

Terracotta Museu

Si per alguna cosa és coneguda La Bisbal d’Empordà, és per la seva tradició ceramista. Per això, en visitar la capital del Baix Empordà val la pena acostar-se a l’antiga fàbrica de revestiments ceràmics Terracotta, la més antiga de la ciutat i reconvertida actualment en seu del museu Terracotta.

Més d’11.000 peces, tant actuals com històriques, expliquen la història de la ceràmica i els seus usos, però també destaquen la visita als antics forns i a les xemeneies de l’antiga fàbrica, o una mostra de rajoleria i ceràmica de creació.

No es pot marxar de La Bisbal sense caminar per les botigues de ceràmica del carrer de l'Aigüeta i emportar-te un preciós record del municipi

Museu de la Mediterrània

Dedicat al mar que banya les costes gironines, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí també acull el Centre d’interpretació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Està situat al centre de Torroella, a l’edifici conegut com a Can Quintana, una casa pairal de finals del segle XV i inicis del segle XVI.

Les diferents sales mostren la cultura al voltant del Mar Mediterrani: les seves músiques, tradicions, les olors... una experiència multisensorial perfecte per fer en família.

Com a detall per als més petits, dins del museu s’hi poden contemplar els gegants i capgrossos antics de la vila

Ruïnes d'Ullastret

A Ullastret es troben les restes del poblat ibèric més gran de Catalunya, situats al Puig de Sant Andreu i que van ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. A la visita, es pot conèixer com eren i com vivien els ibers, i a més, visitant el museu (que forma part del Museu Arqueològic de Catalunya), es podran recórrer els carrers de la ciutat ibèrica tal com eren, i veure un munt de restes arqueològiques trobades al jaciment. Una visita espectacular per a saber molt més del nostre passat.

Ofereixen un munt d'activitats didàctiques per a conèixer la vida dels ibers

Museu del suro

El Baix Empordà va ser un dels grans productors de suro i Palafrugell és un dels grans noms en aquesta indústria. El museu del suro es troba en una antiga fàbrica surera, la més important del sector industrial a Espanya. A dins, es pot conèixer el procés de producció del suro, des de la seva extracció de l’alzina fins a la producció de taps, així com la història d’aquesta indústria i la seva evolució al llarg dels anys.

Aprofitant la visita a Palafrugell, és obligat seguir la ruta literària de Josep Pla

Museu del Mar

Dins d’una casa indiana del Passeig del Mar de Lloret coneguda com a Can Garriga, es troba el Museu del Mar, un recorregut històric de la influència que ha tingut el mar en la població selvatana. El museu és modern, adaptat a les noves tecnologies que permeten viure de prop una experiència naval.

La història de Lloret va lligada al mar i l'itinerari del museu recorre tots els àmbits del mar amb la ciutat: des de la pesca i la navegació fins al turisme.

Amb el MOLL (Museu Obert de Lloret) es poden visitar tots els elements culturals del municipi, com el castell de Sant Joan, els jardins de Santa Clotilde o el poblat ibèric

Can Mario

L’empresari i farmacèutic Antoni Vila Casas fa fundar el 1986 la Fundació Vila Casas amb l’objectiu de promocionar l’art català i la salut. A la Costa Brava la fundació disposa de dos espais: Can Mario, a Palafrugell, i el Palau Solterra a Torroella de Montgrí.

Can Mario està ubicat en una antiga fàbrica surera de l’empresa Miquel & Vincke, i està dedicat a l’escultura. Disposa d’una col·lecció d’escultures d’artistes empordanesos al Jardí de Can Mario i la Sala Empordà, dedicada a mostres d’autors vinculats a l’Empordà.