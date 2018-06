Girona celebra avui el Dia de la Música amb seixanta concerts en vuit escenaris

La ciutat de Girona tornarà a commemorar el dia de la música, amb una intensa programació que, com cada any, s'estendrà per diversos escenaris de la ciutat, apostant principalment pel talent emergent. El Viu21música arriba enguany amb 550 músics, professionals i amateurs, que actuaran en vuit escenaris del centre de la ciutat amb un total de 60 concerts. La d'enguany serà una de les edicions més participades de la celebració a la ciutat del Dia de la Música, que es va impulsar des de l'Ajuntament l'any 2000.

De la seixantena d'actuacions destaca el concert de piano d'Albert Guinovart, a la 1 del migdia, al Centre Cultural La Mercè, on repassarà obres del seu nou disc Nocturne. La celebració d'aquest concert és possible gràcies a la participació del Festival Castell de Peralada a l'edició d'enguany del Viu21música.

També destaca la programació de l'escenari de la plaça dels Jurats, on les guitarres no deixaran de sonar, al ritme del millor rock, des de la cinc de la tarda, amb actuacions destacades com les de Ser Uno, Tabula Rasa, Norman Bates, Näos o Veiculo Longo, entre d'altres.

Malgrat els noms propis de la programació, el Dia de la Música destaca per ser el dia que els músics, principalment amateurs, s'ensenyen a la seva ciutat, «un dia per prendre el pols a la música més emergent de casa nostra i descobrir els nous talents que s'obren pas», tal com ha explicat el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas.

Els escenaris que acolliran concerts en l'edició d'aquest any són el Centre Cultural La Mercè, que oferirà actuacions d'escoles de música de Girona entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit; la plaça dels Mercaders, que oferirà actuacions de música tradicional i cant coral entre les 5 de la tarda i 2/4 de 10 de la nit; la rambla de la Llibertat, que oferirà concerts de petit format de les 5 de la tarda a les 11 de la nit; la plaça dels Jurats, que oferirà concerts de rock, metal i funk entre 2/4 de 6 de la tarda i les 11 de la nit i que serà l'espai de l'escenari d'Orella Activa amb el concert del grup Vistalegre a les 11 de la nit; l'escenari EUMES, de música electrònica, ubicat al parc Central, darrere l'Estació Espai Jove, amb actuacions de les 5 de la tarda a 3/4 de 10 de la nit; l'escenari del carrer de Jaume Pons Martí, davant del Sunset Jazz Club, amb actuacions de música jazz entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, i l'escenari de la plaça del Pallol, que acollirà concerts de música de bandes, jazz, blues i reggae entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit.



Altres celebracions

Altres punts de la demarcació també se sumaran un any més a la commemoració del Dia la Música.

D'aquesta manera, a Figueres, s'instal·larà un piano de cua a la plaça del Sol, davant la biblioteca Fages de Climent, entre les 5 de la tarda i les 9 de la nit, perquè tothom qui vulgui tingui la oportunitat d'interpretar la peça de música que desitgi. A Castelló d'Empúries, la programació també serà intensa.

A les 7 de la tarda, la Basílica acollirà una actuació de la coral King's College School London. Tot seguit, a les 8 del vespre, al passeig Martím d'Empuriabrava-espai platja, hi haurà triple concert amb els grups Smoking Stones, Aitana i Stars 45.