La restauració del Retaule de Sant Sebastià de Girona treu a la llum els colors originals

La restauració del Retaule de Sant Sebastià (1652-1654) del Museu d'Art de Girona ha tret a la llum els colors originals de l'obra, ha informat el centre en un comunicat.

La Diputació de Girona ha finançat les campanyes de restauració i conservació de l'obra iniciades el passat any, centrades en la neteja de la policromia i els daurats, mentre que els treballs d'aquest any s'executaran in situ.

El retaule, en exposició permanent al museu, procedeix de la capella de l'antic Hospital de Santa Caterina i pertany al Fons d'Art de la Diputació de Girona.

L'obra, exvot de la ciutat de Girona per la pesta de 1650, va ser encarregat a Josep Tramulles, un dels escultors més destacats del barroc català.

Demà dissabte (11.30 h), el Museu d'Art ofererirà una visita comentada a càrrec de l'equip de restauració i un vermut posterior als jardins del museu.

Des de finals del segle XIX, el retaule formava part dels fons de l'antic Museu Provincial de Girona, llavors instal·lat a l'església de Sant Pere de Galligants. Amb la formació del nou Museu d'Art de Girona, l'obra va ser trasllada i instal·lada a l'exposició permanent del nou museu a l'antic Palau Episcopal.