Valentí Fargnoli anava en bicicleta a Tossa de Mar a fer una foto per 75 cèntims

La correspondència entre dos grans fotògrafs de la Catalunya noucentista, Valentí Fargnoli i Adolf Mas, revela la duresa de les condicions laborals d'una època en què es pagaven 75 cèntims per una fotografia que sovint no era fàcil d'aconseguir. Segons consta a l'epistolari, que properament serà publicat, Fargnoli va arribar a carregar la bicicleta al tren de Sant Feliu, baixar a Llagostera per anar pedalant fins a Tossa de Mar, i allà llogar un barquer. Tota una aventura per aconseguir imatges des del mar de la muralla i la vila vella de Tossa. I tot per 75 cèntims, una quantitat que el mateix Fargnoli reconeixia que no li permetia mantenir la família.

La col·laboració entre Adolf Mas i Valentí Fargnoli es va originar en el context del projecte de reconstrucció cultural i salvaguarda del patrimoni realitzat pels noucentistes. Jeroni Martorell i Puig i Cadafalch van impulsar la creació d'un Repertorio Iconográfico de España, que va tenir Valentí Fargnoli com a delegat a Girona. Fargnoli va recórrer com va poder el territori per prendre unes imatges d'alta qualitat de monuments, muralles, esglésies, masos i obres d'art que avui tenen un alt valor històric i documental.

L'Institut Amatller d'Art Hispànic, amb seu a la famosa Casa Amatller del passeig de Gràcia de Barcelona, conserva més de 2.100 negatius (amb els corresponents positius) d'aquella feina de Fargnoli, i també la correspondència amb tot d'informació detallada sobre la realització d'un projecte que va donar lloc a una gran exposició en el marc de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929.

Joan Boadas, arxiver municipal de Girona, ha transcrit aquestes cartes, que es publicaran properament en un llibre.

L'Ajuntament de Girona i la Fundació Amatller van signar ahir un conveni pel qual el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) gironí rebrà en cessió temporal les més de 2.000 fotos per digitalitzar-les i posar-les a través d'Internet a disposició dels interessats, en alta resolució. Les fotos del patrimoni gironí es van prendre entre 1918 i 1923. Moltes d'elles són molt poc difoses o inèdites. Les imatges van acompanyades de la data i altra informació.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va firmar el conveni ahir a Girona amb el president i el director de l'Institut Amatller, Francesc Fontbona i Santi Alcolea, respectivament.