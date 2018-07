Posen un menhir com a símbol del retorn del Doctor Music Festival 2019

Els organitzadors del Doctor Music Festival han col·locat un menhir de sis metres a l'esplanada d'Escalarre (Pallars Sobirà), que tornarà a acollir aquesta trobada musical del Pirineu lleidatà els dies 12, 13 i 14 de juliol de 2019, com a «símbol de compromís» i a manera de compte enrere de la seva inauguració. La data d'aquest festival no ha estat triada a l'atzar, ja que la nit del 23 de juliol del 2018, les estrelles del cel d'Escalarre, nucli de la Guingueta d'Àneu, es trobaven en la mateixa posició que la que s'observarà en la primera nit del pròxim Doctor Music Festival, el 12 de juliol de 2019.

En aquest sentit, els organitzadors van constatar que «queden exactament 12 llunes perquè tot comenci». Aquest acte simbòlic va comptar amb la participació del cantant Quimi Portet i l'Associació La Xicoia, que va preparar per als assistents una degustació de productes locals. També hi va ser present el xef Albert Adrià, que ja va anunciar la seva participació en la gastronomia del festival; l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Ramon Villuendas; el de la Guingueta, Josep Cervós; l'alcaldessa d'Alt Àneu, Laura Arraut, i el d'Espot, Josep Maria Sebastià.

El director del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre; el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, i el vicepresident de la Diputació de Lleida i alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, van ser altres dels presents. El Doctor Music Festival es va celebrar durant tres anys seguits, entre el 1996 i el 1998, i tornarà el 2019 després d'un llarg parèntesi de més de 20 anys, per oferir una edició que ja han batejat com a «rencarnation edition».