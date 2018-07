La UdG donarà dotze «beques salari» de 600 euros al mes a estudiants de grau amb pocs recursos econòmics

La Universitat de Girona posarà en funcionament a partir del proper curs les 'beques salari', un ajut de 600 euros bruts al mes per a dotze alumnes de grau que comptin amb uns ingressos familiars baixos. Els estudiants rebran deu mensualitats, corresponents a la durada del curs universitari.

La vicerectora d'Estudiants i Inserció Laboral, Laura Vall-llosera, ha explicat que els alumnes s'hauran de matricular per tot un curs per rebre aquestes beques, ja que "la dedicació a l'estudi ha de ser completa". Entre els criteris que es tindran en compte per atorgar-les hi ha el nivell de renda familiar, l'expedient acadèmic dels alumnes així com haver sol·licitat la beca del Ministeri d'Educació per tenir la gratuïtat de la matrícula del grau que estudiïn. El rector de la universitat, Quim Salvi, ha explicat que amb aquestes beques la UdG fa "un pas endavant per l'educació inclusiva perquè ningú amb la capacitat educativa es quedi sense estudiar".