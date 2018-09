Joan Molina (UdG) dissenya l'exposició que recupera Bartolomé Bermejo

El professor d'Història de l'Art Medieval Joan Molina (UdG) és el comissari d'una de les exposicions especials que el Museu del Prado de Madrid ha organitzat per celebrar el seu bicentenari. Molina treballa des de fa dos anys en la mostra Bartolomé Bermejo, un pintor nascut a Còrdova el 1440 i mort a Barcelona el 1500 que és «un dels millors artistes del segle XV europeu», ha dit.

L'exposició es podrà veure al mateix Prado de Madrid del 9 d'octubre al 27 de gener, per passar després al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona, (14 de febrer - 19 de maig) i finalitzar la itinerància a la National Gallery de Londres (12 de juny - 29 de setembre). Molina ha destacat en declaracions al Diari de Girona que per primera vegada es reunirà el gruix de l'obra de Bermejo, dispersa pels Estats Units, França, Alemanya, Anglaterra o Itàlia. S'oferirà al públic l'oportunitat de contemplar per primera vegada juntes obres fonamentals de Bermejo com el Sant Miquel, que conserva la National Gallery de Londres, i La Pietat, del museu de la Catedral de Barcelona, als quals a Madrid s'hi afegirà la gran peça Santo Domingo de Silos, que no es mourà del Prado.

La Pietat va ser encarregada pel canonge barceloní Lluís Desplà, que va ser president de la Generalitat. «Bermejo es va inspirar en Van Eyck i els artistes flamencs de l'època, i era capaç de reproduir de manera realista els objectes i al mateix temps crear noves iconografies i reelaborar temes tradicionals», afirma Molina.