L'Acadèmia Catalana de la Música crea els Premis Alícia

L'Acadèmia Catalana de la Música va anunciar ahir al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) la creació dels Premis Alícia, que tenen per objectiu promocionar la música produïda a Catalunya. Els reconeixements estaran formats per 15 categories entre les quals destaquen el premi a la Trajectòria, a la Innovació o la distinció de projectes socials i educatius fonamentats en la música. Tot i que encara no s'ha anunciat la data definitiva, està previst que els guardons s'entreguin anualment en una gala que se celebrarà al voltant del Dia Mundial de la Música (21 de juny).