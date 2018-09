Apareixen noves estances i pintures a la vil·la romana de Can Ring de Besalú

La campanya arqueològica al jaciment de Can Ring de Besalú ha permès descobrir noves estances a aquesta vil·la romana. Concretament, tres habitacions a la zona de treball, on els arqueòlegs situen un espai d'emmagatzematge i producció d'aliments i tres estances més per a ús residencial.

D'aquestes últimes, destaquen els fragments de pintura mural que han sortit a la llum com a elements de «luxe» que confirmen l'alt nivell adquisitiu dels propietaris.

També han aparegut altres elements, com ara un molí petit, una llar de foc, les restes de tines de ceràmica per al vi i una desena de monedes.

Els treballs, que han durat tres setmanes, també han consistit en consolidar elements i parets que van aparèixer l'any passat quan es va fer una primera prospecció.

Aquest és un jaciment descobert als anys 60 en un camp de cultiu que els arqueòlegs situen entre el segle I aC i el segle III dC.

L'any passat es va fer una primera prospecció per valorar el seu potencial i els resultats van superar les expectatives, atès que es va confirmar que era més extensa i rica del que es creia. En aquell moment ja es van distingir una zona residencial i una altra de treball.