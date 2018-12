La crítica de Los Angeles i Nova York es rendeix a Cuarón i la seva «Roma»

Roma, el film d'Alfonso Cuarón, segueix recollint èxits en la temporada de premis cinematogràfics. Durant el cap de setmana, la cinta autobiogràfica del cineasta mexicà va ser escollida millor pel·lícula de l'any per l'Associació de crítics de Los Angeles i també per l'Associació de Crítics Online de Nova York.

L'Associació de Crítics de Los Angeles va escollir el film produït per Netflix com la millor pel·lícula de l'any per davant de la finalista Burning, cinta sud-coreana dirigida per Lee Chang-Dong. Debra Granik per No dejes rastro es va emportar el premi a la millor direcció, categoria en la qual Cuarón va ser finalista per Roma.

En l'apartat interpretatiu, Olivia Colman es va emportar el premi a la millor actriu pel seu treball a La favorita, mentre que Toni Collette va ser finalista per la seva interpretació en el film de terror Hereditary. El premi al millor actor va ser per Ethan Hawke per El reverend que es va imposar al finalista Ben Foster per No dejes rastro.

Regina King per El blues de Beale Street va ser premiada com a millor actriu de repartiment per davant de la finalista Elizabeth Debicki per Viudas i Steven Yeun va aconseguir amb la seva interpretació a Burning el premi al millor actor de repartiment en una categoria en què Hugh Grant va ser finalista per Paddington 2.

Els crítics de Los Angeles van triar el llibret de La favorita, signat per Deborah Davis i Tony McNamara, com a millor guió de l'any per davant del de Podrós perdonarme algún día?, guió finalista obra de Nicole Holofcener i Jeff Whitty, i van premiar com a millor muntatge Joshua Altman i Bing Liu pel seu treball a Minding the Gap en una categoria en la qual Roma va ser també finalista.