Un reportatge fotogràfic sobre el fenomen migratori guanya el concurs Joves Fotògraf(e)s

La dissetena edició de Joves Fotògraf(e)s ja té guanyador: el projecte «La frontera Sud, a l'ombra del Nord», del fotògraf Martí Albesa. La comissió avaluadora, formada per representants de la Diputació de Girona i per especialistes i professionals del món de la fotografia, les arts i la cultura, ha seleccionat, per unanimitat, aquest projecte i n'ha subratllat el tractament i l'aproximació al tema (la immigració), així com la seva qualitat artística i tècnica.

L'any passat, la convocatòria de Joves Fotògraf(e)s va fer un canvi important, ja que va ampliar el seu abast territorial i el va estrendre a tot Catalunya. El guanyador, Martí Albesa, és un jove fotògraf de 29 anys. Amb el reportatge fotogràfic presentat, Albesa ha volgut mostrar la realitat del fenomen migratori a la frontera sud d'Europa (al sud de la península Ibèrica): la massiva arribada de persones provinents del continent africà i la situació de col·lapse de les institucions encarregades de la seva atenció.

El projecte. El projecte consta d'un conjunt de trenta cinc fotografies en color per mitjà de les quals Martí Albesa construeix un discurs amb l'objectiu de denunciar la manca d'atenció de les persones que creuen l'estret de Gibraltar, unes persones carregades d'esperança però alhora temoroses del seu incert futur.

«Als seus ulls, res més que tristesa i resignació. Als seus cors, una força més que humana per sobreviure a les misèries que els han estat escrites. No hi ha tanques, ni mars ni fronteres tan fortes com el dret a migrar que exerceixen a cada passa», explica l'autor.

Per donar cos a aquest reportatge fotogràfic, Martí Albesa ha centrat el seu treball en els ports de Tarifa, Algeciras, Barbate i els centres que acullen els immigrants a Los Barrios i San Roque. Realitzat a principis d'agost de 2018, el fotògraf mostra com durant aquest període concret «L'aglomeració provocada per la inacció i la descoordinació va acabar en estancaments a centres esportius, magatzems en desús o fins i tot als mateixos ports». Així, el resultat no va ser un altre que «Centenars de persones amuntegades a l'espera que alguna institució se'n fes càrrec».

La convocatòria. Tal com estableix la convocatòria, INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, impulsor del Joves Fotògraf(e)s, programarà una exposició amb aquestes imatges que es presentarà per primer cop a la Casa de Cultura de Girona i que després passarà a formar part del programa d'Exposicions Itinerants de la Diputació de Girona; n'editarà un catàleg i n'oferirà una exposició virtual al lloc web d'INSPAI.

L'exposició també formarà part de certàmens i festivals fotogràfics durant el 2020; del Festival Off a Perpinyà; de l'Imaginària, a Castelló de la Plana; de la Biennal Olot-Fotografia, i del Festival Mirades, de Torroella de Montgrí, entre d'altres.

L'autor. Martí Albesa va néixer a Olot el 1988, on resideix. Format com a fotògraf i dissenyador gràfic, es dedica de forma professional a la fotografia de premsa i a la producció de reportatges fotogràfics i projectes audiovisuals.

L'any 2017 va fundar el projecte periodístic La Talaia, des del qual treballa el fenomen migratori a Grècia i al sud peninsular.



La comissió d'avaluació

En aquesta darrera convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s, la comissió d'avaluació ha estat formada pel vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; per la tècnica documentalista d'INSPAI, Centre de la Imatge, Laura Tàrrega; per la directora d'art i comissària i dissenyadora d'exposicions fotogràfiques, Inés Casals, i pels fotògrafs Marta Negre i Dani Duch.

Joves Fotògraf(e)s és un projecte engegat per INSPAI que va néixer l'any 2001 amb la voluntat d'impulsar la fotografia artística i documental.

El darrer projecte seleccionat pel programa Joves Fotògraf(e)s, «Nparanpare», de Daniel Casanovas, es troba en fase itinerant, i té encara programades una desena d'itineràncies. Les exposicions de les edicions anteriors es poden veure a l'apartat «Exposicions virtuals» del lloc web d'INSPAI.

La convocatòria de Joves Fotògraf(e)s està dotada amb un premi de 1.000 € per al projecte seleccionat.