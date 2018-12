L'Auditori de Girona i Maria Arnal i Marcel Bagés reben els Premis Arc

Maria Arnal i Marcel Bagés, El Petit de Cal Eril, Mourn, Hotel Cochambre i Dr.Calypso han estat alguns dels grups distingits en la 16a edició dels Premis Arc, els guardons de la indústria musical del directe, entregats aquest dimarts a la Sala Barts de Barcelona.

La gala, conduïda per la cantant Elena Gadel i l'actriu Meritxell Huertas, ha premiat també la programació de l'Auditori de Girona (que va rebre el mateix premi de millor programació l'any 2013) i la Sala Salamandra, així com del festival Internacional de Jazz de Barcelona i La Mercè Música\/BAM de Barcelona. També s'ha reconegut l'Orquestra Cimarrón, el programa Delicatessen d'iCat, l'autora de cançons infantils Dàmaris Gelabert i Maruja Limón com a grup revelació.

El premi a la trajectòria professional ha estat per a Irma Coronilla. La gala ha tingut un marcat accent femení, amb actuacions de cinc grups formats per dones, com Balkan Paradise Orchestra o la cantant Ju. Elena Gadel va obrir la gala interpretant la cançó Saltar al buit.