Ipcena veu "impossible" que Doctor Music compleixi els requeriments del Govern

Ipcena considera "impossible" que la promotora Doctor Music pugui donar compliment als requeriments de la Generalitat, tot i les modificacions que pugui introduir en el projecte, per complir amb la normativa i poder rebre l'autorització per celebrar a Escalarre (Pallars Sobirà) el Doctor Music Festival, previst de l'11 al 14 de juliol del 2019.

Els ecologistes sostenen que 100 de les 141 hectàrees del recinte on està previst el festival són "en zones inundables" i afecten "la zona d'escenaris, d'acampada i del pàrquing". L'entitat adverteix del "risc" d'una possible avinguda del riu però especialment per "l'aigua, fang i roques" que podria acabar al festival procedent dels barrancs propers, en cas que caigués un important volum de pluja en poca estona. Per això, l'entitat ha tornat a demanar a la promotora que busqui una ubicació alternativa per celebrar el festival, i que deixi de vendre abonaments.