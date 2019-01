Francesc Puigpelat guanya el VIII Premi Carlemany

L'escriptor lleidatà Francesc Puigpelat va rebre ahir el VIII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura per l'obra La nedadora, en la qual una jove anglesa, Jane, ajudarà tres refugiats iraquians a arribar nedant des de Çesmes, a Turquia, fins a l'illa grega de Quios. Convocat pel Govern d'Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions, el premi té una dotació de 8.500 euros i es lliurarà el mes de maig vinent al Principat, coincidint amb la publicació del llibre. Francesc Puigpelat, nascut a Balaguer (Noguera) el 1959, porta publicats una quarantena de llibres, amb els quals ha obtingut diferents premis com el Ciutat de Palma 2018 per L'amant de Rebis o el premi Josep Pla el 1999.