´El reino´ s´imposa en uns Premis Goya que distingeixen ´Campeones´

El cinema espanyol ha erigit a 'El reino' als Premis Goya recollint set estatuetes, entre les quals, la de Millor direcció, actor protagonista i actor de repartiment. Amb tot, la cinta de Rodrigo Sorogoyen ha cedit part del protagonisme a 'Campeones' de Javier Fesser que, in extremis, s'ha fet amb el premi gros de la nit, el de Millor pel·lícula. El 'thriller' 'La sombra de la ley', dirigida per Dani de la Orden i ambientada a la Barcelona dels anys 20, ha recollit tres distincions, mentre que la història d'amor entre dues gitanes lesbianes 'Carmen y Lola', d'Arantxa Echevarría, s'ha fet amb dues. Les vencedores dels Gaudí 'Entre dos aguas', d'Isaki Lacuesta, i 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico, no han rebut cap de les estatuetes a les quals aspiraven.

'El reino' ja partia com una de les favorites amb tretze nominacions, de les quals se n'ha endut set (Millor muntatge, Millor guió original, Millor so, Millor actor de repartiment per Luis Zahera, Millor Música original i Millor direcció). El llargmetratge retrata la corrupció política a l'estat espanyol, protagonitzat per Antonio de la Torre, que s'ha endut el Goya a la Millor interpretació, el segon de la seva carrera. L'actor encarna un influent vicesecretari autonòmic que està a punt de fer el salt a la política estatal quan es veu esquitxat per unes filtracions que l'impliquen en una trama de corrupció amb un amic seu. Expulsat del "regne", el polític no està disposat a caure sol.

En rebre el guardó, De la Torre ha apostat per mantenir l'aposta "integradora" a la seva Andalusia natal, en una clara referència a la irrupció de Vox en les últimes eleccions, una formació que ha rebut crítiques velades per part de diversos guanyadors. L'actor també ha dedicat el premi als polítics que "cada matí es lleven amb ganes de canviar el món".

Sorogoyen s'ha erigit amb el Goya a Millor director, un premi que ha volgut compartir amb els altres nominats a la categoria, amb un especial record a Isaki Lacuesta, el cineasta que assegura que ha fet "la millor pel·lícula de tot l'any".

Amb tot, la distinció principal dels premis ha anat a l'equip de bàsquet format per nois amb discapacitat intel·lectual de 'Campeones'. La cinta ha arrasat a la taquilla amb més de 17 milions d'euros recaptats i es va convertir en la millor estrena de cinema espanyol de l'any amb més de tres milions d'espectadors. L'èxit de públic va anar acompanyat del reconeixement de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que la va escollir per representar el cinema estatal als Oscar 2019, malgrat que no va passar el tall.

La proposta de Fesser ha protagonitzat un dels moments més emotius de la nit, quan Jesús Vidal ha rebut el premi a Millor l'actor revelació. L'actor ha agraït ser el primer amb discapacitat a rebre un Goya i ha assegurat que les primeres paraules que li venien al cap eren "inclusió, diversitat, visibilitat". "Jo sí que tindria un fill com jo per tenir uns pares com els meus", ha conclòs davant d'un públic que l'aplaudia dempeus.



Lacuesta s'estrena com a nominat però sense premi

'Entre dos aguas' d'Isaki Lacuesta, que assistia per primera vegada com a nominat als Goya, optava dues estatuetes, la Millor pel·lícula i la de Millor director, però ha marxat amb les mans buides. Els Goya també han passat de llarg d''El fotógrafo de Mathausen' de Mar Targarona i de la intimista 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico, una de les vencedores dels Gaudí la setmana passada però que no recollit cap de les de les quatre estatuetes a les quals aspirava.

El guardó a la millor direcció novell ha anat a parar a Arantxa Etxeverría per la cinta 'Carmen y Lola', que narra la relació entre dues gitanes lesbianes. La cinta també s'ha fet amb el Goya a Millor actriu de repartiment, que s'ha endut Carolina Yuste, deixant fora Anna Castillo. Tampoc ha tingut sort Eduard Fernández, que optava al guardó a Millor actor de repartiment per 'Todos lo saben', que ha acabat a mans de Luis Zahera pel seu paper a 'El reino'.

La proposta de Carlos Vermut, la coproducció catalana 'Quién te cantará', ha rebut el guardó a Millor actriu revelació per Eva Llorach, que ha volgut compartir el premi amb totes les dones presents a la gala, a les quals ha volgut fer-les aixecar com Frances McDormand als Oscar de l'any passat: "Som molt poques, és molt difícil ser dona, especialment a partir dels quaranta, en què ja no hi ha papers per a nosaltres. No entrem en un forat negre! Crec el cinema ha d'ajudar a crear un món més igualitari i més just". Una reivindicació en clau femenina que també ha fet Susi Sánchez quan ha pujat a l'escenari a recollir l'estatueta a Millor actriu protagonista pel seu paper a 'La enfermedad del domingo', de Ramón Salazar.



'La sombra de la ley' copa tres premis

Estrenada al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, 'La sombra de la ley' partia amb sis nominacions als Goya. La cinta de Dani de la Orden, un 'thriller' se situa a Barcelona l'any 1921 a l'estat espanyol que viu enfrontaments entre gàngsters i anarquistes, s'ha fet un lloc a la gala amb els premis a Millor direcció de fotografia, Millor direcció artística i Millor disseny de vestuari.

La coproducció catalana 'Superlópez' de Javier Ruiz Caldera ha rebut el guardó a Millors efectes especials y 'La noche de 12 años' el de Millor guió adaptat. 'El hombre que mató a Don Quijote' s'ha erigit amb l'estatueta a Millor maquillatge i fotografia i Millor direcció de producció.

Complint totes les travesses, 'Roma', d'Alfonso Cuarón, s'ha fet amb el premi a Millor pel·lícula iberoamericana, mentre que 'Un día más con vida', inspirada en la vida de Ryszard Kapuscinski, s'ha endut el guardó a Millor pel·lícula d'animació.



Una gala conduïda per Abril i Buenafuente

Celebrada a Sevilla i amb Sílvia Abril i Andreu Buenafuente com a mestres de cerimònies, la gala s'ha erigit com un homenatge al cinema espanyol des de la comèdia. Aquesta 33a edició ha comptat amb l'actuació musical de la Rosalía que, acompanyada pel Cor Jove de l'Orfeó Català, ha versionat 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos.

També han pujat a l'escenari James Rhodes i el trio format per Amaia Romero, Rozalén i Judit Neddermann, que han interpretat una peça composta per Manu Guix que ha inclòs els quatre temes nominats a Millor cançó original.

El tribut que els 'deixebles' Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de l'Església, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza i Nacho Vigalondo han fet al seu mestre, Chicho Ibáñez Serrador, Goya d'Honor 2019, ha estat un dels moments culminants de la cerimònia.



Gala tenyida de feminisme i amb alguna referència indirecta al procés

La gala s'ha tenyit des del principi a l'empoderament femení i han estat diverses les veus de professionals del món del cinema que cridaven a trencar el sostre de vidre de les dones.

Les referències al procés català han esquitxat alguns moments de la gala. En el vídeo d'inici, en què Buenafuente i Abril conduïen un cotxe "superant" els 155 quilòmetres per Sevilla, imaginaven haver lliurat un Goya a la millor pel·lícula estrangera a Puigdemont amb un enorme llaç groc. També han parlat de "cops d'estat": "Catalunya, Veneçuela?", s'han preguntat. I, entre rialles, han acordat aturar la línia que agafava el gag. En un esquetx posterior, Buenafuente ha assegurat que, com a Catalunya, "allò independent no acaba de quallar".