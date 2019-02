El geni del pintor Bartolomé Bermejo arriba al MNAC

Vint-i-un olis sobre taula, gairebé la totalitat de la producció de Bartolomé Bermejo, s'exhibeixen al MNAC en una de les exposicions més destacades de la temporada i produïda en col·laboració amb el Museu del Prado. La mostra apropa la tècnica i l'esperit del «genial» pintor espanyol del segle XV, que va fer del seu domini tècnic un recurs per concebre imatges per «astorar l'ull» de l'espectador i es va atrevir a subvertir la iconografia religiosa de l'època. Així en parla el comissari Joan Molina, professor d'Història de l'Art de la Universitat de Girona, que no ha amagat la seva satisfacció per la col·laboració entre una institució de Madrid i una de Barcelona «en aquest moment».