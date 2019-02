Charansonnet homenatja «la gent anònima» en el seu film «Terra de telers»

La història recent de Catalunya des de l'òptica d'una nena, que amb tan sols sis anys d'edat deixa «la misèria del camp» per anar a viure a una colònia tèxtil del Berguedà on hi passarà la resta de la seva vida. És la Julieta Sorribes, la protagonista del darrer film del director i actor català Joan Frank Charansonnet, Terra de telers, en què el director aposta per «l'èpica humana» per «homenatjar totes aquelles persones anònimes que han fet créixer Catalunya».

La pel·lícula, que aquests dies es roda al Berguedà, arribarà a les sales de cinema a principis del 2020, se situa en una colònia tèxtil des d'on recorre diversos moments històrics des del 1922 fins l'any 1980, quan comença la crisi del tèxtil. «Tothom té algun familiar que va viure en una colònia, que va treballar en una fàbrica o en una mina, que va haver de deixar el camp per culpa de la misèria», ha explicat Charansonnet. Així, el film vol contribuir a tota aquesta memòria històrica que, segons el director, «és el més important que tenim i no s'ha de deixar perdre mai».