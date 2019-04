El llibre infantil i juvenil confia a mantenir el 34% del «pastís» de les vendes per la diada de Sant Jordi

Bones expectatives per al llibre infantil i juvenil aquest Sant Jordi. Des del Gremi de Llibreters de Catalunya esperen la cita amb l'optimisme que proporcionen les xifres «sostingudes» de creixement dels darrers anys. Paula Jarrin, llibretera i vicepresidenta primera del Gremi, explica que les vendes d'aquest subsector han crescut un 2% anual després dels anys de crisi econòmica. Per això, veu probable que aquest Sant Jordi la facturació torni a representar almenys el 34% del «pastís» literari total, és a dir, el percentatge que es va assolir en la diada de l'any passat. Malgrat la seva relativa invisibilitat, el llibre infantil i juvenil representa al voltant del «40%-43% de tot el que es publica» sumant ficció i no ficció, al marge del llibre de text escolar, segons dades del Gremi de Llibreters de Catalunya. Jarrin afegeix que, tot i la crisi que ha travessat el sector, ja fa uns anys que el gènere creix en vendes i facturació a raó d'un 2% anual.

Aquestes xifres demostren el bon estat de la literatura infantil i juvenil. En els últims anys, han anat apareixent noves col·leccions i editorials dedicades al gènere, explica la llibretera. «El fet de tenir més oferta i més llibreries especialitzades expliquen l'increment de facturació i venda», sosté la llibretera. Però això podria ser una arma de doble fil. Al seu parer, aquest fenomen, que atribueix en part al «màrqueting de l''això funciona'», és una «bombolla» que tard o d'hora acabarà rebentant. «Quantes sobreviuran, no ho sabem, perquè s'ha de pensar en qualitat, a poder defensar un catàleg; i aguantaran les que hagin fet aquest treball i estiguin fent bona literatura infantil i juvenil», argumenta.