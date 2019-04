El Gremi de Llibreters xifra en 22,16 milions la facturació de Sant Jordi

El Gremi de Llibreters de Catalunya calcula que durant dimarts passat, jornada de Sant Jordi, la facturació del Dia del Llibre es va incrementar un 0,6% respecte al 2018, arribant a 22,16 milions d'euros i 1,64 milions d'exemplars venuts.

La presidenta del Gremi, Maria Carme Ferrer, s'ha mostrat «molt satisfeta perquè, malgrat la pluja matinal que va caure en alguns llocs de Catalunya, la diada es va tornar a demostrar imbatible, amb una massiva participació ciutadana que va sortir a complir la tradició de comprar i regalar llibres i roses».

Les dades recollides per l'entitat confirmen «la percepció d'un gran Sant Jordi, malgrat iniciar-se més tard d'allò habitual per culpa de la pluja en poblacions com Girona».

A totes les demarcacions catalanes es va registrar un volum de venda i facturació similars als de l'any passat i hi va haver més «venda anticipada» que altres anys a causa de la Setmana Santa.

Segons les dades de LibriData i LibriRed, sistemes que registren informació de 180 punts de venda pertanyents a llibreries de tot Catalunya i que representen el 60 per cent del mercat, les xifres del Dia del Llibre han crescut en el nombre de títols venuts, que han superat els 55.000, un 1% més que el 2018.

En la demarcació de Barcelona es van vendre 53.241; a Girona van ser 13.911; a Tarragona, 11.921 i a Lleida, 10.657. Per gèneres, els llibres de no ficció van ser 24.019, seguits dels infantils i juvenils, amb 16.996, i els de ficció, amb 14.212. No obstant això, per exemplars, els llibres infantils i juvenils van ser els preferits del públic, amb un 34,67%, pel davant de la ficció, que va ser el 33,66%.