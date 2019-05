Un jutge de Los Angeles dóna la raó al Thyssen sobre el quadre de Pissarro

Un tribunal de Los Angeles ha dictaminat que la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza és la legítima propietària del quadre 'Rue Saint Honoré, efecte de pluja', de Camille Pissarro, suposadament espoliat pels nazis.

Després del judici celebrat el passat mes de desembre a Los Angeles, el tribunal americà ha emès la seva sentència i ha desestimat la demanda dels hereus de Lilly Cassirer, la dona a la qual pertanyia l'obra.

Els hereus asseguren que Cassirer es va veure obligada a vendre l'obra pels nazis a baix preu a canvi d'un permís per sortir d'Alemanya el 1939. Després de passar per diferents propietaris, finalment el quadre va ser adquirit el 1976 pel Baró Thyssen Bornemisza, el qual al seu torn l'hi va vendre a la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza en l'any 1993.

L'any 2000, la família Cassirer va descobrir que la pintura de Pissarro es trobava al Museu Thyssen i va començar el procediment judicial amb l'objectiu de recuperar-lo.

David Cassirer, hereu de Lilly Cassirer, va presentar una demanda davant el jutge del Districte Federal de Pasadena (Califòrnia, Estats Units) i aquest, mitjançant una decisió sumària, va determinar que la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza era la propietària del quadre ja que, fos quin fos el títol d'adquisició, s'havia convertit en legítima propietària de l'obra per prescripció adquisitiva d'acord amb el dret espanyol.

Si bé, aquesta primera decisió judicial va ser revocada el juliol de l'any passat per la cort d'Apel·lacions del Novè Circuit d'EE.UU que va ordenar al jutge de Districte que entrés a valorar si, quan va comprar el quadre l'any 1993, Thyssen sabia o hauria d'haver sabut que aquest procedia de l'espoli Nazi quan el va adquirir per a la seva col·lecció i si havia de tornar-lo a la família Cassirer. La Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza ha rebut el suport en el litigi de l'Advocacia de l'Estat espanyol.

Finalment, el tribunal de Los Angeles ha dictaminat a través d'una sentència que la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza és la legítima propietària de l'obra.

El Museu Thyssen ha expressat la seva "satisfacció" per la sentència. "Estem molt satisfets que, un cop més, s'hagi produït una sentència favorable a la Fundació, després d'un judici en el qual s'ha reconegut el treball realitzat per la Fundació i els seus advocats a la investigació històrica de tot el procés d'adquisició del quadre per part del Baró Thyssen-Bornemisza i, posteriorment, per l'Estat espanyol", ha subratllat el director gerent del Museu Thyssen, Evelio Acevedo.

Segons ha destacat Acevedo en un comunicat, el jutge "ha tingut en consideració tot això, així com el fet que la família Cassirer hagués estat ja compensada pel govern alemany en 1956".