Encaterinaments al bosc de les fades

Somni d'una nit d'estiu

Autoria: William Shakespeare. Direcció: Adrià Aubert. Repartiment: Laura Aubert, Núria Cuyàs, Ricard Farré, Laura Pau, Lluna Pindado i Àlvar Triay. Música: Llorenç González. 12 de maig. Teatre Municipal de Girona.



Amb un didalet de l'elixir d'amor que tot ho embruixa a Somni d'una nit d'estiu, Els Pirates Teatre reben els espectadors de la seva particular versió de la comèdia de Shakespeare, una mirada àcida i divertida que es desvia de l'original per mantenir-se fidel al seu esperit.



Així, la precària companyia teatral que actuarà a les noces d'Hipòlita i Teseu ha d'assajar l'espectacle en un bosc als afores d'Atenes, perquè els ha fallat una subvenció i els artistes optaran per una posada en escena de Romeu i Julieta tan postmoderna que la damisel·la és un actor amb barba i el famós balcó de Verona, un personatge més; Lisandre esdevé Lisandra, fent encara més prohibida la seva relació amb Hèrmia i les fades del bosc que acompanyen a Titània van embotides en vestits de lluentons multicolors, com les bombolles dels anuncis de Freixenet.







Somni d'una nit d'estiu - Els Pirates Teatre from Uncle Jun Films on Vimeo.

L'actualització del text juga a favor del, amb moments brillants i capaços d'arrencar riallades com la pomposa interpretació de Ricard III o qualsevol aparició de les fades, que es mouen tan sincronitzades que semblen sortides d'una escola de sirenes.Dirigits per Adrià Aubert,, però les trames queden prou ben trenades com per a què l'espectador no es perdi en el mar d'embolics amorosos del clàssic i visqui com una gran festa la nit que els encantaments de Puck i els encaterinaments progressius prenen el bosc de les fades.