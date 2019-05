La UdG aplegarà més de 200 experts en tecnologies geoespacials

Les Jornades de SIG lliure, organitzades pel Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona, aplegaran més de 200 experts en tecnologies geoespacials. Se celebraran demà i divendres a la seu de les Facultats de Lletres i Turisme, al Barri Vell, amb ponències, comunicacions i tallers. Com a novetat d'aquesta edició se celebrarà una mapping party, una trobada per cartografiar de manera col·lectiva diferents indrets de Girona amb un únic objectiu: identificar les barreres arquitectòniques de la ciutat.

L'activitat pretén ser un espai per al debat i l'aprenentatge sobre l'ús de les Tecnologies Geoespacials obertes i lliures. Durant els dos dies hi haurà ponents, comunicacions, tutorials i tallers.

Els més de dos-cents assistents inscrits provenen d'arreu de l'Estat, segons la UdG, consolidant la universitat com a punt de trobada i alhora i un referent en aquest sector tan especialitzat com són els SIG lliures.

Les Jornades pretenen posar en contacte a usuaris, programadors, desenvolupadors i persones interessades en les tecnologies geoespacials de codi obert ja siguin de l'àmbit de l'empresa, la Universitat o l'Administració pública.

El programa de les jornades compta amb les ponències plenàries de Sara Safavi, de l'empresa nord-americana Planet Lab, que farà una ponència amb el títol de "Hello World: Tiny Satellites, Big Impact". Tot seguit Pablo Martínez, de la empresa barcelonina 300.000km, que parlarà de com repensar el futur de les ciutats a través de la cartografia. I per últim, serà el torn de Víctor Olaya, desenvolupador SIG i escriptor, que parlarà de l'ecosistema de un SIG lliure.

El programa es completa amb més de 28 comunicacions repartides en sessions paral·leles que tracten temes diversos com les dades obertes, mapes, projectes tècnics avançats, casos d'ús, projectes acadèmics, etc.

Inclou també 4 sessions de tutorials i 6 tallers relacionats amb el software de SIG lliure i les dades obertes que es duran a terme el 30 de maig a les aules d'informàtica de la facultat.

La jornada del dia 29 conclourà amb la ponència d'Antonio Rodríguez del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) que parlarà de dades obertes per una societat oberta.

Mapping party i visita guiada nocturna

Com a novetat d'aquesta edició se celebrarà el mapping party per identificar les barreres arquitectòniques de la ciutat.

La finalitat de l'activitat és recollir dades d'accessibilitat del Barri vell de Girona per posteriorment pujar-les al projecte de cartografia voluntaria (crowdsourcing) de OpenStreetMap. D'una manera entretinguda i diferent, els assistents podran conèixer la ciutat mentre col·laboren en el mapeig de la ciutat.