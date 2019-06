La Costa Brava protagonitza «Koral», un videojoc amb missatge ecologista

El desenvolupador de videojocs establert a Barcelona Carlos Coronado ha creat per a la companyia Nintendo un nou producte denominat Koral en el qual la Costa Brava és protagonista d'un missatge a favor de la sostenibilitat dels mars.

Coronado ha explicat que la seva «gran afició» és el submarinisme i que, per concebre aquest últim joc, va optar per pujar a un veler envoltat d'amics a Sant Andreu de Llavaneres i navegar fins a l'últim confí de la Costa Brava, el cap de Creus.

Tot el que va poder veure durant les immersions realitzades en la travessia ho va reflectir a Koral. Fins i tot hi ha inclòs el descobriment que, davant la casa de Salvador Dalí, s'han suprimit segons ell els pesos que serveixen per al registre d'embarcacions i que perjudiquen els prats de posidònia i, en canvi, s'ha optat per un altre tipus d'estructures en les quals creixen aquestes plantes.

Coronado va navegar durant més de 10 dies pel litoral gironí, que és el que més coneix, ja que on més ha bussejat a la seva vida és a Tossa de Mar, «l'únic lloc del món» en el qual assegura que ha vist cavallets de mar.



El missatge ecològic

Va voler concebre Koral després de la creació d'un altre videojoc, Infernium, «que busca generar angoixa». Coronado diu que el seu patró és el de fugir sempre de l'anterior producte i que per això «aquest joc és curt i apte per a tots els públics», i en destaca el «missatge ecològic» perquè vol mostrar «totes les realitats que un es troba al mar». A Koral fins i tot hi ha espai per a unes aigües contaminades i, «evidentment», també per als omnipresents microplàstics, que apareixen en una pantalla. Aquest desenvolupador i bussejador aficionat vol que es conegui la veritable situació del mar i reivindica «el tresor que suposa la Costa Brava» i la nostra obligació de conservar-lo.

Coronado ha creat un joc assequible a tots els públics amb la intenció d'arribar «a tot el món», i posa com a exemple la seva mare: «s'hi ha aficionat, i això que ella agafa el comandament com si fos una pinça de la roba». «El videojoc t'educa sobre la realitat actual del fons marí», puntualitza el creador, qui declara estar «molt content» amb les exitoses vendes.

El producte porta els jugadors a passar per 15 sistemes marins i a resoldre reptes, com ara transportar energia per reviure esculls de coral.

El valor de l'amistat i la possibilitat de gaudir de l'entorn natural i d'evitar la seva degradació perquè arribi intacte a les generacions futures és també una de les conclusions a les quals ha arribat aquest enamorat de la Costa Brava, satisfet d'haver combinat treball i afició a favor d'un bé comú.